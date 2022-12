Lo asaltaron en octubre pasado y murió tras agonizar más de un mes en el Heca

>> Leer mas: Mataron de dos balazos a un vecino de Barrio Alvear

Según la investigación llevada adelante por la fiscal de homicidios dolosos Georgina Pairola, Vegas fue atacado a golpes por dos delincuentes que le sacaron su celular, le dieron una patada que lo hizo caer al piso y después lo golpearon en la cabeza. En la audiencia imputativa en la que se le atribuyó el homicidio de Vegas a Franco G., la fiscal Pairola le atribuyó ser autor de tentativa de homicidio simple y la jueza Valeria Pedrana le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días.

Pero al caso aún le falta un final: cuando la fiscal Pairola relató los hechos sostuvo que Magordo estaba junto “a otro masculino aún no identificado”, en las inmediaciones de Cagancha al 3200, donde fue el robo y el crimen. Se pudo establecer que uno de los agresores, que aún no fue hallado, huyó a bordo de una bicicleta. Como consecuencia del golpe y de la agresión Matías perdió el conocimiento y un vecino avisó al Sies, una ambulancia lo trasladó al Heca donde en principio le diagnosticaron un traumatismo cráneo encefálico grave y tres heridas cortantes en la cabeza. Allí quedó internado con estado neurológico crítico hasta falleció.

Matías vivía en el asentamiento de Dr. Rivas y Avellaneda, en la entrada de un pasillo al que todos llaman "el pasillo de la vieja”. Es un lugar de pobreza y marginalidad, de casas de chapas y carencia de todo. Allí estuvo Matías hasta días antes de su muerte.

Su tía Mabel contó la tarde del jueves a La Capital que lo mataron “por bueno, era un chico que no tenía maldad. Cirujeó siempre, con cartones, con botellas y siempre andaba por Cagancha, ahí lo querían mucho y además de su trabajo traía cosas para comer”.

“Era un chico bueno, que bajaba la cabeza siempre. No conocía a quienes lo mataron y no tengo miedo de hablar porque, vuelvo a decir, él no andaba en cosas raras ni lo mataron por ningún ajuste de cuentas ni deudas. Creo que ni consumía. Estuve un mes y nueve días cuidándolo pero ya estaba muy jodido. Me contaron que una chica que vio como lo corrían escuchó que uno de los tipos le dijo dijo «no podés ser tan miserable y andar en patas mientras cirujeás, ortiba», y por eso lo mataron, por bronca”. Mientras la tía de Matías cuenta su versión, entran al barrio varios chicos con carros de ciruja, algunos descalzos, todos en cueros, y hacen lo mismo que hacía Matías: sobrevivir.