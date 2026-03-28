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Vacaciones de invierno: buena demanda y foco anticipado en Año Nuevo

Los vuelos sin escalas desde Rosario impulsan las reservas para julio. Las agencias destacan la clave de organizar con tiempo y ya trabajan de cara a Año Nuevo

28 de marzo 2026 · 09:27hs
Desde la agencia de turismo remarcan la importancia de anticiparse en viajes durante las vacaciones de invierno o Año Nuevo.

Desde la agencia de turismo remarcan la importancia de anticiparse en viajes durante las vacaciones de invierno o Año Nuevo.

El movimiento ya se siente. Y si bien parece lejano, a medida que se acercan las vacaciones de invierno, se consolida el interés de los rosarinos frente a una propuesta que simplifica la experiencia desde el inicio: volar directo desde la ciudad hacia el Caribe.

“La respuesta viene siendo muy buena”, analiza Josefina Ciampo, desde Turismo Carey: “Poder salir desde un aeropuerto a 30 minutos de tu casa simplifica la decisión de viajar”. En esa línea, también anticipa lo que ya empieza a perfilarse como otro punto fuerte del año: los viajes de Año Nuevo.

-En la nota anterior hablábamos de la importancia de anticiparse: ¿cómo viene hoy la respuesta de los rosarinos para las vacaciones de invierno?

Muy buena. Lo que vemos es que cuando aparece una opción clara y directa desde Rosario, la gente reacciona rápido. Poder salir desde un aeropuerto a 30 minutos de tu casa simplifica muchísimo la decisión de viajar.

-¿Qué tan importante es hoy contar con vuelos directos desde Rosario?

Es clave y una novedad para la ciudad. Evita escalas, tiempos largos de espera y traslados a otros aeropuertos. En un viaje familiar eso pesa mucho. Salir directo desde Rosario al Caribe hace que las vacaciones empiecen mucho antes y se puedan aprovechar los días al máximo.

-Muchos viajeros siguen de cerca un tema puntual del Caribe: el sargazo. ¿Cómo influye en la elección de destinos?

Hoy es una variable que hay que considerar. No sería sincero decir que no es un problema. Por eso buscamos opciones donde no sea un impedimento para disfrutar la playa. Hay zonas donde el impacto es mucho menor y priorizamos destinos como Miches o Bayahibe.

-¿Qué busca hoy el viajero cuando piensa en elegir destinos para julio?

Principalmente, escapar del invierno en los días de vacaciones escolares. Pasar de días fríos a una semana de sol, playa y mar cálido. Para muchos es un pequeño sueño en medio del año.

Turismo Carey
Josefina Ciampo, integrante de Turismo Carey, da su mirada sobre los vuelos en fechas clave.

Josefina Ciampo, integrante de Turismo Carey, da su mirada sobre los vuelos en fechas clave.

-¿Qué perfil de viajero aparece con más fuerza?

Muchas familias. La de julio es una semana en la que pueden coincidir y el Caribe funciona muy bien porque combina descanso, playa y hoteles all inclusive que simplifican todo, tanto para viajar con chicos como con gente grande.

-Además de las vacaciones de invierno, ¿qué otra fecha presenta dificultades para conseguir lugares?

Sin dudas, Año Nuevo. Es otra de las semanas más buscadas para viajar en familia o en grupo. Coincide en que se aprovechan los días libres y la planificación vuelve a ser clave.

-¿Ya están trabajando en esa propuesta?

Sí, la idea es replicar el mismo concepto: anticiparnos. Ya tenemos opciones que permiten bloquear tarifas desde ahora y pagarlas en cuotas. Es algo que muchas familias valoran porque pueden organizar el viaje con tiempo.

-Entonces, la lógica se repite en los momentos de mayor demanda.

Exactamente. Vacaciones de invierno y Año Nuevo tienen algo en común: cuando se acerca la fecha, todo se complica. Si uno se anticipa, el viaje se vuelve mucho más simple.

Dos momentos clave para viajar

Vacaciones de invierno y Año Nuevo concentran una alta demanda en pocos días del año. La coincidencia de agendas familiares, recesos escolares y días libres genera una fuerte presión sobre pasajes y alojamientos. En ese contexto, anticiparse y asegurar tarifas con tiempo se vuelve una de las principales estrategias para viajar mejor.

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