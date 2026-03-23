Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

El implicado en el crimen de Joel Elías Ruiz también es menor de edad y fue arrestado en una allanamiento en Las Palmeras al 3000, cerca del lugar del hecho

Personal de PDI en el lugar donde detuvieron al acusado por el crimen de Joel Elías Ruiz

Un menor de 17 años fue detenido en las últimas horas acusado por el homicidio de Joel Elías Ruiz , de la misma edad, ocurrido el domingo a la madrugada en la zona oeste de Rosario , casi en el límite con Pérez.

El sospechoso fue apresado por efectivos de la Policía de Investigaciones durante un allanamiento ordenado por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. El procedimiento se concretó en un domicilio de Las Palmeras al 3000 , en el mismo sector barrial del homicidio.

El menor implicado en el homicidio fue identificado como Juan Emir M., de 17 años , quien quedó a disposición de la justicia. La intervención del fuero penal juvenil se realizó a través de la fiscal Virginia Gabenara, quien dispuso su traslado a sede policial y la continuidad de las medidas procesales.

Durante el operativo se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nailon y una sustancia compatible con cocaína , enviada para los correspondientes peritajes a la sede de Microtráfico de la PDI.

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Según las primeras líneas investigativas, la víctima y el detenido se conocían y mantenían conflictos previos, lo que no se descarta como posible móvil del ataque.

Cómo fue el crimen del chico

El crimen se registró la madrugada del domingo cuando personal policial fue comisionado a inmediaciones de avenida Las Palmeras al 3000, en zona oeste de Rosario, en donde se reportaba una persona herida.

La víctima, identificada como Joel Elías Ruiz de 17 años, fue trasladada al hospital municipal El Gurí de la localidad de Pérez, desde donde se confirmó su fallecimiento. De las primeras tareas investigativas y testimonios recolectados, se estableció que el ataque se produjo en la zona de avenida Límite del Municipio y Pasaje 1737, en donde el joven recibió al menos cuatro heridas de arma blanca.