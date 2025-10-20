El plan de negocios de Neumáticos Debona tras su desembarco en Funes

Con el sello premium de Michelin, la marca nacida en San Justo va por más. Estrenaron un local en la esquina de avenida Illia y Los Pumas apuntando a los clientes exclusivos de esa zona.

Neumáticos Debona sabe que juega con ventaja: es que su aliado es la marca francesa Michelin -que es líder en el segmento premium- y lo que hicieron es invertir para desembarcar en una zona estratégica para ese segmento. Este mes abrieron su primer local en Funes con el objetivo de abastecer a los clientes de los barrios cerrados y countries de esa localidad.

La decisión fue tomada tras hacer un estudio de mercado que les indicó que ese era el camino correcto. Negocios de La Capital entrevistó a Luciano Pozzi, gerente de la compañía, quien detalló: “Llegamos a la conclusión de que en Funes entran y salen entre 60 y 65 mil vehículos por día y, según datos de la municipalidad, ingresan entre sábado y domingo entre un 15% y un 20% más. Si tomas ese número y lo multiplicas por las cuatro cubiertas te da un mercado muy importante ”.

Luciano estuvo detrás de esta apertura durante bastante tiempo, porque estaba convencido de que era clave para la empresa. El plan fue primero conseguir el terreno, que está muy bien ubicado sobre avenida Illia y Los Pumas , y luego comenzaron con la adaptación y diseño del nuevo local. La inversión fue muy importante porque los hermanos Marcelo y Víctor Debona, dueños de la marca, compraron la esquina. Hoy el nuevo local tiene una amplia planta baja con capacidad para dos estaciones y un primer piso donde diseñaron la sala de espera vidriada más un coworking para que sus clientes puedan trabajar mientras dejan su vehículo.

Para este nuevo espacio, los empresarios decidieron invertir en maquinaria italiana que está llegando en el próximo mes. Operan en las estaciones técnicos que fueron capacitados en forma directa por Michelin para hacer alineación, rotación y balanceo . Ese proceso dura aproximadamente una hora, es por eso que decidieron hacer ese coworking para que amenice la espera. Y, al estar muy bien ubicados, también le permite a sus clientes poder aprovechar el tiempo y acceder a la oferta de comercios cercanos. “Este local es como la frutilla del postre”, ejemplifica Luciano con orgullo, es que la marca ya venía invirtiendo en la apertura de bocas importantes en Santa Fe y Paraná, zona en la que opera como distribuidor de Michelin.

Un mercado sobre ruedas

Neumáticos Debona nació en San Justo en 1959 cuando Juan Gines fundó la primera gomería de la familia y años después se incorporó su hijo Juan Carlos quien siguió con el desarrollo de la empresa. La casa central está sobre la Ruta Nacional 11 y fue en el 2004 cuando la empresa familiar, hoy en manos de los hermanos Debona, comenzó con un crecimiento exponencial de la mano de Michelin. Es que la compañía de origen francés decidió empezar con una política de aperturas en Argentina dividiendo las zonas del país con sus operadores. A Debona le tocó Santa Fe y Entre Ríos, en la capital santafesina abrieron su local en la zona del puerto con 600 metros cuadrados destinados a la venta y servicios para autos y camionetas. En 2008 desembarcaron en Paraná y un año después fue el turno de Rosario, sobre Avellaneda al 900 bis. Hoy, detalla Luciano, ese es el local que más vende, pero advierte que con la apertura en Funes proyectan que éste último sea el que más facture, por el segmento al que está apuntado.

0fcf08ce-92d2-4d34-9486-277310c9346f La esquina de avenida Illia y Los Pumas donde estrenaron el nuevo punto de venta. Allí buscan atender no sólo el público de Funes sino también el de Fisherton y Aldea. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Como parte de su estrategia de expansión, sumaron también presencia en Recreo, en un punto estratégico de la circunvalación donde levantaron un Truck Center para vehículos pesados. Y cuentan además con locales en Rafaela y Reconquista, más la planta de recapados que construyeron junto a Michelin y otros operadores en Granadero Baigorria. Por lo cual, tienen una fuerte presencia en todo el territorio donde operan.

Con ese mapa, llegar a Funes era central. Luciano describe que están comercializando allí todas las medidas de cubiertas, desde 13 en adelante, pero que tienen un público que demanda las llantas de más de 18. Por otro lado, tienen los acuerdos con las concesionarias, que son prácticamente tácitos porque sucede que muchos clientes les piden a las concesionarias neumáticos Michelin, por lo cual tienen convenios de precios para estas bocas.

6c60a8dd-5872-454a-9b37-b672a4ea1ed4 Luciano está convencido de que este local será el que más facturará por el tipo de cliente al que apuntan. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El contexto actual

Con la apertura de importaciones del gobierno nacional ha cambiado mucho el negocio. Michelin no tiene fabrica en Argentina, por lo cual hoy tiene la posibilidad de importar sus productos de forma regular. Una ventaja es que desde el 2024 han bajado los impuestos sobre los neumáticos, pasaron de un 70% a un 40% aproximadamente, esto permitió que los precios bajaran considerablemente. “El costo de un neumático bajó más o menos a la mitad”, calcula Luciano. Sin embargo, es cierto que el mercado argentino en general está retraído porque hay menos pesos circulando, por lo cual lo que ellos registran es que “el mercado compra lo que necesita y a veces no lo que realmente quiere tener”, analiza Luciano.

Ahora bien, ante este contexto, en Neumáticos Debona se propusieron una política comercial muy activa. “Para nosotros es fundamental no sólo la venta del neumático sino también la post venta”, añade. Es por eso que tienen una gran fuerza de venta que se dedica a llamar a los clientes para recordarles cuál es el momento en el cual deben hacer la alineación, rotación y balanceo, que es más o menos a los 10 mil kilómetros. Si esto está hecho de forma profesional, se cuida la inversión inicial que se hizo en los neumáticos. Para tener una idea de precios actuales, un neumático Michelin para un auto de gama media oscila en los $200 mil, mientras que para la gama premium supera los $500 mil.

6b51a839-e232-47e2-b256-c71d708ec84a En Funes ya dan el servicio de mantenimiento integral de neumáticos: alineación, balanceo, reparación y recambio. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por otra parte, hacen también acciones en conjunto con Michelin Argentina, “estamos muy activos, tenemos una fuerza de venta muy fuerte en la calle, con vendedores exclusivos que luego te mandan a los clientes a los locales. Para nosotros lo importante es la marca que tenemos porque Michelin, este muñeco, es un emblema a nivel mundial”, define Luciano mientras señala a la figura que tienen en la oficina.

Con todo este expertise a cuestas, desde Neumáticos Debona se animan a seguir proyectando el futuro. A la pregunta de si tienen pensadas nuevas aperturas, el gerente de la compañía dice que siempre están estudiando el mercado y que en Rosario todavía hay más posibilidades para crecer. Están atentos también al ingreso de neumáticos de China, aunque no les temen porque ellos tienen el respaldo de la calidad que les brinda tener el sello de Michelin.