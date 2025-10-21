La Capital | Funes

Olmedo: "Pullaro y Scaglia contribuyeron con sus obras para que Funes esté mucho mejor"

El líder de Unidos y titular del Concejo manifestó su total apoyo a la candidatura de la vicegobernadora: “Las obras están a la vista. Es una elección muy simple para los funenses”.

21 de octubre 2025 · 18:10hs
Carlos Olmedo, líder de Unidos y presidente del Concejo Deliberante de Funes, le pidió a los funenses acompañar a Gisela Scaglia el próximo domingo: “El gobierno provincial está presente en Funes como ningún otro. La cantidad y la magnitud de las obras públicas que se están haciendo van a hacer de Funes una ciudad mucho más digna, pujante y fuerte que la que teníamos antes, y eso es gracias a la decisión y la inversión que está haciendo el gobierno que lidera Maxi Pullaro y Gisela Scaglia”.

A la vez, el concejal remarcó que las otras opciones son dañinas para la ciudad y también para la provincia y el país: “El modelo K ya lo conocemos. Es un modelo que a todo lo malo que tuvo siempre, le agregaron lo peor que tenían a mano y es la sobreideologización de izquierda chavista. Y el modelo actual de La Libertad Avanza está fundido, sino fuera por EEUU el país estaría incendiado. Por ende, son dos modelos rotos”, describió Olmedo.

Para finalizar, le pidió especialmente a los empresarios e inversores de la ciudad y la región que valoren y acompañen al gobierno provincial: “Frente a esos dos modelos rotos, improvisados, que relatan más de lo que laburan, tenemos una opción eficiente, que piensa en la producción y el trabajo, y que también cuida las cuentas y los recursos públicos invirtiendo y haciendo obra pública como vemos en nuestra ciudad. Es una elección muy simple”, concluyó Olmedo.

