Manifestación en reclamo de justicia por la adolescente víctima de abuso sexual en Ludueña

La mujer dijo que en ese sector de Ludueña “hay muchas nenas y no pueden pasar por lo que pasó Milagros. Tienen derecho a vivir y no estar expuestas a este tipo de agresiones”, agregó casi al borde las lágrimas.

Una representante de la Corriente Clasista y Combativa agregó que se hizo una cadena de oración para Milagaros, quien permanece internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. “Milagros estaba festejando uno de los momentos más felices que puede tener una adolescente y le sucedió esto. Hicimos una cadena para apoyar a la familia y poder seguir el estado de salud de la nena”, agregó.

justicia por Milagros.mp4

“Esto fue aberrante, la chica estuvo a punto de fallecer. No queremos otra víctima de femicidio. Queremos darle fuerza a la familia y también visibilizar esto para que no vuelva a ocurrir. Lamentablemente esto pasa en forma cada vez más frecuente en los barrios. Queremos que este caso no quede como uno más”, puntualizó.

No descartan acción grupal

El fiscal Ramiro González Raggio, quien investiga la violación a una chica de 15 años en barrio Ludueña, anticipó que pedirá la prisión preventiva para el joven detenido y señalado como presunto responsable de la agresión. Si bien dijo que “no se descarta” que la violación haya sido en manada, aclaró que por el momento “no hay elementos para sostener esa teoría". Hasta ahora solo se tiene información sobre la participación de una persona.

El hecho conmovió al barrio de Ludueña. Según contaron los allegados a la víctima, la agresión se consumó cuando la chica festejaba sus quince años. De acuerdo a esa denuncia, la joven fue conducida por un muchacho hasta una vivienda cercana, donde tras hacerla tomar unas pastillas la sometió sexualmente. Cuando la chica fue hallada tras la agresión, mencionó el nombre del agresor y también que habían participado más personas, según contaron sus familiares.

González Raggio dijo que la investigación está en los primeros momentos. ""Hay un blanco en lo que pasó. No estaría claro cómo es que la chica se va de la órbita de custodia de la madre. Ya tenemos constataciones médicas y entrevistas. Es decir, lo básico para la imputación que será mañana lo tendríamos. Pediremos la prisión preventiva del sospechoso detenido", advirtió.

Fuera de peligro

La adolescente que fue violada tras su fiesta de quince años en barrio Ludueña permanece internada en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria. El director del centro médico, Jorge Kilstein, brindó este lunes por la mañana el parte médico y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la joven.

“La paciente está bien, internada en la sala de ginecología del hospital, en una habitación individual. Está compensada y acompañada por la familia y por miembros del equipo de salud mental. Podríamos decir que está fuera de peligro, pero no en condiciones de tener el alta médica”, afirmó.

La joven recibió las primeras atenciones en el Hospital Alberdi de Rosario, donde se le aplicó el protocolo para enfermedades de transmisión sexual y de anticoncepción de emergencia. “También se le realizó transfusión de sangre que necesitaba por sufrir una fuerte hermorragia. Se la tuvo que intervenir quirúrgicamente. Por suerte se pudo superar esa situación y la paciente está compensada”, agregó Kistenin.