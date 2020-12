El fiscal destacó que hay un pedido de audiencia para el próximo martes, en la que reclamará prisión preventiva por plazo de ley para el único detenido en la causa.

Una vecina de la chica contó que la menor, de nombre Milagros, festejó en su casa de barrio Ludueña su cumpleaños de quince y que posteriormente un chico "se la llevó a su casa, le dio bebida con pastillas, la piba se durmió y abusaron de ella diez personas".

"Es terrible lo que hicieron"

"La tuvieron que coser, la rompieron toda por dentro, le hicieron transfusión de sangre... Es terrible lo que le hicieron", indicó la mujer, quien precisó que Milagros quedó internada en terapia intensiva del hospital Eva Perón de Baigorria.

Contó que la madre del sospechoso (al que identificó como Facundo) "la dejó tirada a Milagros en Gorriti y Solís, dijo que era una nena perdida y la dejó ahí" esta madrugada.

También dijo que "la nena lo nombró al pibe y a varios amigos, incluyendo hombres mayores", por lo que hicieron la denuncia en la comisaría 12ª, donde finalmente quedó detenido Facundo G.

No obstante, el fiscal González Raggio destacó que hasta el momento no hay indicios de una presunta violación en manada e "incluso el detenido refiere haber estado solo", sostuvo, aunque no descartó que la investigación pueda alcanzar otras aristas.

https://twitter.com/eugeiermoli/status/1338266412138291200 #Ahora vecinos de barrio Ludueña piden justicia en la comisaría 12 por una menor de 15 años que denunció haber sido violada por varias personas en una fiesta. La victima se encuentra internada en el Hospital Eva Perón. @emergenciasAR pic.twitter.com/sOrlbtcJYR — Eugenia Iermoli (@eugeiermoli) December 13, 2020

El fiscal detalló que cuando la madre no encontró a Milagros en su casa hizo la denuncia en la comisaría 12ª, donde recibió el aviso de que la habían encontrado. "Estaba perdida en la calle, con el cuerpo ensangrentado, y decía que se había levantado con este chico y no recordaba nada".

La menor sufrió una hemorragia vaginal "y tuvo mucha pérdida de sangre, fue sometida a tres transfusiones", indicó. Se encuentra internada estable en el hospital Eva Perón.

Reclamo frente a la comisaría 22ª

En la noche de este domingo familiares y amigos de Milagros se convocaron frente a la comisaría 12ª, cerca de "cien personas, casi toda gente del barrio", dijo la vecina. Los manifestantes reclamaban hablar con el fiscal de la causa y pedirle la detención de los otros nueve acusados "y de la madre de este chico" cuando personal policial dispersó a la multitud.

"Estábamos tranquilos, bien, pero la Policía empezó a reprimir a todos, chicos y gente grande", dijo, y remarcó que quedaron detenidos tres menores de edad amigos de Milagros.

También trascendió que personal de Bomberos Zapadores debió acudir al domicilio del acusado cuando intentaron incendiarle la casa.

Los familiares, amigos y allegados de Milagros convocaron para hoy, a las 10.30, a una manifestación frente al Centro de Justicia Penal, Virasoro y Sarmiento, para pedir justicia por la joven víctima de abuso sexual.