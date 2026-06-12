Unidos convoca a sus socios para empezar el debate de la nueva ley electoral de Santa Fe

El presidente del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig, invitó a los partidos del oficialismo a reunirse el jueves próximo

Unidos para Cambiar Santa Fe busca definir un proyecto de reforma electoral que contenga a todos los socios de la alianza.

Unidos para Cambiar Santa Fe pone primera con el debate de la reforma electoral. El presidente de la UCR provincial, Felipe Michlig , convocó este viernes al resto de los partidos de la alianza a debatir sobre la norma que definirá las reglas de juego de la competencia entre fuerzas políticas.

La reunión será el 18 de junio, a las 16 , en el comité provincial de la UCR, en la ciudad de Santa Fe.

Allí están convocados los referentes de los distintos partidos que integran la coalición que gobierna la provincia y las principales ciudades de Santa Fe.

La ley electoral es una de las normas más importantes derivadas de la reforma constitucional de 2025 . Debe regular aspectos sensibles, como los requisitos para formar un partido político, las características del tribunal electoral, el instrumento de votación y los pisos.

Los debates en Unidos

En principio, el consenso en Unidos es sostener las Paso y la boleta única. Sin embargo, hay varias ideas en danza. Una es presentar en una misma boleta los cargos ejecutivos y legislativos de un idéntico nivel. Por ejemplo, gobernador y diputados provinciales, e intendente y concejales.

También está la discusión sobre el mínimo de votos que deben alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Hoy es 3 por ciento, pero se habla de subirlo al 4, o incluso al 5%.

La clave es que, a partir del año próximo, desaparece la cláusula de la mayoría automática y en el oficialismo no quieren una Cámara atomizada. También procuran limitar a los llamados “aventureros de la política”.

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El objetivo es definir un proyecto como Unidos y después ir en busca de otros apoyos. En particular, del peronismo. Una posibilidad es que se presente en simultáneo en ambas Cámaras y se incorporen aportes de las otras fuerzas.

Pese a que tiene mayoría en la Legislatura, en el oficialismo plantean que no es un paquete cerrado y buscan sancionar la ley con más votos que los propios.