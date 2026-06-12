La Capital | Política | Unidos

Unidos convoca a sus socios para empezar el debate de la nueva ley electoral de Santa Fe

El presidente del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig, invitó a los partidos del oficialismo a reunirse el jueves próximo

12 de junio 2026 · 18:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Unidos para Cambiar Santa Fe busca definir un proyecto de reforma electoral que contenga a todos los socios de la alianza. 

Unidos para Cambiar Santa Fe busca definir un proyecto de reforma electoral que contenga a todos los socios de la alianza. 

Unidos para Cambiar Santa Fe pone primera con el debate de la reforma electoral. El presidente de la UCR provincial, Felipe Michlig, convocó este viernes al resto de los partidos de la alianza a debatir sobre la norma que definirá las reglas de juego de la competencia entre fuerzas políticas.

La reunión será el 18 de junio, a las 16, en el comité provincial de la UCR, en la ciudad de Santa Fe.

Allí están convocados los referentes de los distintos partidos que integran la coalición que gobierna la provincia y las principales ciudades de Santa Fe.

La ley electoral es una de las normas más importantes derivadas de la reforma constitucional de 2025. Debe regular aspectos sensibles, como los requisitos para formar un partido político, las características del tribunal electoral, el instrumento de votación y los pisos.

Los debates en Unidos

En principio, el consenso en Unidos es sostener las Paso y la boleta única. Sin embargo, hay varias ideas en danza. Una es presentar en una misma boleta los cargos ejecutivos y legislativos de un idéntico nivel. Por ejemplo, gobernador y diputados provinciales, e intendente y concejales.

También está la discusión sobre el mínimo de votos que deben alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Hoy es 3 por ciento, pero se habla de subirlo al 4, o incluso al 5%.

La clave es que, a partir del año próximo, desaparece la cláusula de la mayoría automática y en el oficialismo no quieren una Cámara atomizada. También procuran limitar a los llamados “aventureros de la política”.

>> Leer más: Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

El objetivo es definir un proyecto como Unidos y después ir en busca de otros apoyos. En particular, del peronismo. Una posibilidad es que se presente en simultáneo en ambas Cámaras y se incorporen aportes de las otras fuerzas.

Pese a que tiene mayoría en la Legislatura, en el oficialismo plantean que no es un paquete cerrado y buscan sancionar la ley con más votos que los propios.

Noticias relacionadas
Unidos busca consensos internos sobre el fomato de la boleta única y los pisos que deberán alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas. 

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Maximiliano Pullaro y Peter Lamelas se reunieron en la sede Rosario de la Gobernación de Santa Fe.

El embajador de Estados Unidos se reunió con Pullaro y destacó la seguridad en Santa Fe

Los legisladores afirman que Adorni habría incurrido en el delito de falsedad ideológica.

Manuel Adorni acumula una nueva denuncia penal en su contra

Macri durante su reciente paso por Santa Fe para relanzar al PRO, fuerza que le envió un mensaje directo a Milei.

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Lo último

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Canadá pudo al fin sumar un punto, en su tercera participación en campeonatos mundiales

Canadá pudo al fin sumar un punto, en su tercera participación en campeonatos mundiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Nueve agentes de la Policía de Acción Táctica están demorados, entre ellos uno ya condenado por torturas, robo de cocaína y miles de dólares
El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
Policiales

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

En Newells hay un cambio de paradigma en los amistosos de la pretemporada

En Newell's hay un cambio de paradigma en los amistosos de la pretemporada

Ovación
Tenis: Luciano Ambrogi se metió en las semifinales del AAT Challenger en Tucumán

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Luciano Ambrogi se metió en las semifinales del AAT Challenger en Tucumán

Tenis: Luciano Ambrogi se metió en las semifinales del AAT Challenger en Tucumán

Tenis: Luciano Ambrogi se metió en las semifinales del AAT Challenger en Tucumán

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Nicolás Tagliafico se pierde el debut de Argentina ante Argelia y Medina sería el sustituto

Nicolás Tagliafico se pierde el debut de Argentina ante Argelia y Medina sería el sustituto

Policiales
El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD
Información General

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de La Pachanga
Zoom

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de "La Pachanga"

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
Policiales

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
La Ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
Policiales

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda
La Región

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones
Policiales

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste
La Ciudad

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país
Ovación

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones
Economía

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años
Policiales

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
Economía

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: Esto es más que un error
Política

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso
Política

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales