Unidos convoca a sus socios para empezar el debate de la nueva ley electoral de Santa Fe

Unidos para Cambiar Santa Fe pone primera con el debate de la reforma electoral. El presidente de la UCR provincial, Felipe Michlig, convocó este viernes al resto de los partidos de la alianza a debatir sobre la norma que definirá las reglas de juego de la competencia entre fuerzas políticas.
La reunión será el 18 de junio, a las 16, en el comité provincial de la UCR, en la ciudad de Santa Fe.
Allí están convocados los referentes de los distintos partidos que integran la coalición que gobierna la provincia y las principales ciudades de Santa Fe.
La ley electoral es una de las normas más importantes derivadas de la reforma constitucional de 2025. Debe regular aspectos sensibles, como los requisitos para formar un partido político, las características del tribunal electoral, el instrumento de votación y los pisos.
Los debates en Unidos
En principio, el consenso en Unidos es sostener las Paso y la boleta única. Sin embargo, hay varias ideas en danza. Una es presentar en una misma boleta los cargos ejecutivos y legislativos de un idéntico nivel. Por ejemplo, gobernador y diputados provinciales, e intendente y concejales.
También está la discusión sobre el mínimo de votos que deben alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Hoy es 3 por ciento, pero se habla de subirlo al 4, o incluso al 5%.
La clave es que, a partir del año próximo, desaparece la cláusula de la mayoría automática y en el oficialismo no quieren una Cámara atomizada. También procuran limitar a los llamados “aventureros de la política”.
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El objetivo es definir un proyecto como Unidos y después ir en busca de otros apoyos. En particular, del peronismo. Una posibilidad es que se presente en simultáneo en ambas Cámaras y se incorporen aportes de las otras fuerzas.
Pese a que tiene mayoría en la Legislatura, en el oficialismo plantean que no es un paquete cerrado y buscan sancionar la ley con más votos que los propios.