Leonel Chiarella abrió el año legislativo con anuncios de obras y proyectos estratégicos para Venado Tuerto

El intendente dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal venadense, donde presentó más de 50 iniciativas sobre diversos temas

5 de marzo 2026 · 11:45hs
Durante el discurso, el intendente aseguró que la ciudad atraviesa un proceso de crecimiento sostenido y destacó que Venado Tuerto está ejecutando “el plan de obra pública más importante de los últimos 30 años”. 
Con un discurso en el que repasó su gestión de gobierno y anunció un amplio plan de obras y proyectos para este año, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, inauguró el período de sesiones ordinarias de Concejo Municipal. Durante su mensaje, el mandatario presentó más de 50 iniciativas vinculadas a infraestructura, seguridad, ambiente, educación y desarrollo productivo.

La apertura se realizó en el recinto legislativo y marcó el inicio formal del trabajo del Concejo durante 2026. Allí, el intendente planteó el rumbo de la gestión municipal y sostuvo que la ciudad eligió “el camino del método, del trabajo, el de la eficiencia, el de la obra pública sin corrupción y el de las oportunidades reales para su gente”.

En ese marco, Chiarella afirmó que “no prometimos milagros, prometimos trabajo y volvimos a cumplir”.

Obras y desarrollo urbano

Durante el discurso, el intendente aseguró que la ciudad atraviesa un proceso de crecimiento sostenido y destacó que Venado Tuerto está ejecutando “el plan de obra pública más importante de los últimos 30 años”.

Entre los anuncios más relevantes confirmó que en 2026 se inaugurará la avenida circunvalación, una obra considerada clave para el desarrollo urbano. También remarcó que el gobierno provincial avanza con la construcción de la nueva ruta 96, que permitirá una conexión alternativa con Rosario.

En materia de infraestructura urbana, Chiarella destacó la continuidad del plan de pavimento. “Sostuvimos por cuarto año consecutivo el ritmo de una cuadra de pavimento cada cinco días”, afirmó, al señalar que en los últimos cuatro años se ejecutaron más de 300 cuadras en distintos barrios de la ciudad.

El plan de obras también contempla la apertura de la playa de camiones, el desarrollo del Área Recreativa Norte, la inauguración de la pista de atletismo en el Parque Municipal y la finalización de las obras de recuperación de la plaza San Martín.

A esto se suma la inauguración de la sala 2 del Centro Cultural Municipal y la puesta en valor del histórico Teatro Verdi.

Seguridad, ambiente y políticas públicas

En materia de seguridad, el intendente anunció la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención del delito. En ese sentido confirmó que se sumarán 50 cámaras con inteligencia artificial al sistema de videovigilancia y se implementará un anillo digital con lectores de patentes en los accesos a la ciudad.

Chiarella también se refirió a la política ambiental y al objetivo de cerrar el basural a cielo abierto. En ese sentido, explicó que el municipio proyecta crear un espacio productivo vinculado al reciclaje dentro del predio de la planta de tratamiento de residuos para que emprendedores y empresas puedan reutilizar materiales recuperados.

Luego, anticipó que en el transcurso del 2026 se llegará a un estimativo del 30% en cuanto al saneamiento del basural a cielo abierto.

La salud en Venado Tuerto

El discurso incluyó además anuncios vinculados a salud, como la implementación del sistema de turnos online en los centros de salud municipales y la colocación de desfibriladores externos automáticos en distintos puntos de la ciudad para convertir a Venado Tuerto en un espacio cardioprotegido. Asimismo, indicó que se inaugurará el centro de salud del Barrio Santa Rosa.

“Este no es solamente un plan de obras ni una enumeración de programas, ni un listado de anuncios. Es la expresión de una convicción profunda: creemos en un Estado eficiente y humano. La eficiencia no es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Es el método que nos permite administrar bien los recursos, ordenar prioridades y hacer que las cosas sucedan. Y lo humano es el sentido: la decisión de no mirar para otro lado, de asumir responsabilidades y de estar presentes cuando más se necesita. De saber, que detrás de cada política pública hay una historia, una familia, un trabajador, un estudiante, un emprendedor”, cerró el intendente Leonel Chiarella.

