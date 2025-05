Ladrones con amoladora: entran en una mutual y roban lo que había en una caja fuerte

Este lunes a la madrugada se denunció el ingreso de ladrones a la sede de la Mutual 13 de Agosto , ubicada en Moreno 549, en el macrocentro de Rosario. El robo fue comunicado ante la policía poco antes de las 8, pero no se descartaba que se hubiera producido durante el domingo.

Las primeras informaciones indicaban que los intrusos violentaron la reja del frente con la utilización de una amoladora, y luego lograron acceder a la caja fuerte que estaba en la institución, pero no hubo precisiones sobre lo robado. Trascendió que se llevaron una suma de dinero no se sabía exactamente cuánto porque no hubo información oficial respecto.