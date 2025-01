Robo tipo escruche en una mutual de Zavalla: se llevaron cinco millones de pesos y diez mil dólares

Este lunes en la madrugada aparentemente un grupo de más de tres hombres ingresaron a la Mutual Independencia de Zavalla, ubicada en San Martín 3300, a pocas cuadras de la ruta 33. Con la modalidad de escruche -robo en un lugar en horas en que no se encuentra nadie- se llevaron cinco millones de pesos, diez mil dólares y algunos electrodomésticos.

Conocían el lugar

El grupo ingresó por la puerta principal y cortó la luz para evitar que se activen las alarmas. Un indicio, al que se llegó por medio de testigos, arrojó que parte del plan fue ingresar el sábado , pero no lo hicieron no se sabe aún por que causa y lo planificaron para la madrugada del lunes. En tanto las cámaras de vigilancia también fueron bloqueadas meced el corte de electricidad, según trascendió los ladrones sabían perfectamente el funcionamiento de la oficina, ya que se llevaron los registros de las cámaras y lo que demuestra la intensa planificación es que el grupo actuó con guantes quirúrgicos y de esta manera no dejaron huellas.