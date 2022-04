Investigan la desaparición de armas judicializadas de la oficina de Balística de la policía rosarina

Once armas de puño con su correspondiente numeración secuestradas este martes en una vivienda de Garzón al 900 bis, en barrio Empalme Graneros , llamaron la atención de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Además de la cantidad incautada, otro detalle fue que todas las armas tenían su correspondiente numeración . Ninguna estaba limada o con su identificación suprimida, método que se utiliza para que el arma no pueda ser rastreada. Con ese parque de armamento numerado los fiscales comenzaron a seguir la ruta de esas armas. Y llegaron a un mismo lugar: la oficina de la Sección Balística de la Región 2, que depende de la dirección de Criminalística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicada en el ingreso que la Jefatura local tiene sobre Francia al 5200. Las armas incautadas en calle Garzón debían estar a la guarda de la sección Balística. Lugar donde están en resguardo 3.600 armas judicializadas.

“Las armas secuestradas en el allanamiento de calle Garzón al 900 bis debían estar en el depósito de Balística. Lo que encontramos al allanar Balística espanta porque no hay un inventario, ni un control absoluto y eso es preocupante. Todo lo que se le puede ocurrir a una persona de a pie como elemento de control, acá no existe. No había inventario ni control, no había resguardo. Hay que ver cuántas armas de las que están en este lugar pudieron haberse usado en otros procedimientos y por eso es que comenzamos un inventario lo más exhaustivo posible”, explicó el fiscal Matías Edery, quien se hizo presente en el lugar junto a su par Luis Schiappa Pietra y la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren. “Tendría que haber 3.600 armas aquí, tenemos que ver si están”, agregó el fiscal.