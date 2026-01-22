Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Los empleados de la sede de Juan Manuel de Rosas al 1700 recibieron la intimidación cuando se presentaron este jueves a la mañana en el lugar

La sede del sindicato de portuarios con vigilancia policial tras el hallazgo de las balas

La disputa interna que tiene como escenario el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Rosario tuvo este jueves un nuevo capítulo con una seria amenaza . Sucedió cuando los empleados se presentaron esta mañana en la sede de le organización, en Juan Manuel de Rosas al 1700, y hallaron un sobre que contenía dos balas y una nota en su interior.

La amenaza o intimidación fue denunciada ante la Policía provincial esta misma mañana y una comisión de la Policía de Investigaciones acudió al gremio ubicado en el barrio República de la Sexta para incautar el sobre y comenzar las actuaciones formales.

El Supa Rosario viene atraviesa una conflictiva situación desde que se realizaron las últimas elecciones para la renovación de la comisión directiva.

El sector liderado por Marcelo Leiva, “Unión de los trabajadores” fue el que se consagró ganador en esos comicios, pero según denunciaron la semana pasada, desde el 12 de diciembre, día en el que asumieron formalmente la conducción de la entidad, comenzaron los problemas.

sindicato portuario La sede del sindicato de portuarios con vigilancia policial tras el hallazgo de las balas Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

En una concentración que realizaron el martes frente al Ministerio de Trabajo de Nación, en pleno microcentro de Rosario, Leiva había planteado la preocupación por la falta de resolución de la autoridad laboral en los trámites para reconocer oficialmente a las nuevas autoridades y también expuso la situación económica y financiera que heredó de la anterior gestión.

“Hoy veníamos a que nos digan cómo está el trámite de certificación para empezar a trabajar en el gremio y nos encontramos con que nos cerraron la puerta. Nosotros asumimos el 12 de diciembre y nos encontramos con un gremio desolado en todos los sentidos”, dijo Leiva el martes pasado.

El nuevo titular del Supa aseguró que “no hay un peso en las cuentas, hay deudas, todo mal. Las elecciones se ganan o se pierden. Los anteriores dirigentes perdieron las elecciones y se robaron todo. Los cinco integrantes de la anterior comisión son responsables. No nos dieron respuesta de nada. Ni siquiera se presentaron a hacer el traspaso del gremio. Mandaron a un muchacho que estaba con ellos a entregarnos las llaves, nada más”.