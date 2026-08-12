Messi habló tras la muerte de su padre: las definiciones más fuertes de su carta

El rosarino recordó a Jorge Messi, habló de su último Mundial, de su infancia y dejó una inesperada reflexión sobre su futuro en el fútbol

Messi, tras la muerte de su padre: “No sé qué voy a hacer sin vos”

Lionel Messi publicó su primer mensaje tras la muerte de su padre, Jorge Messi , y eligió hacerlo con una extensa carta en la que recorrió distintos momentos de su vida. El Mundial, su infancia, el vínculo cotidiano con su padre y hasta una reflexión sobre su futuro en el fútbol aparecen entre los pasajes más personales del texto.

Acompañado por una fotografía reciente de ambos, Messi comenzó con una frase que resume el impacto de la pérdida: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer” .

Pero la carta fue mucho más allá de una despedida. El futbolista rosarino reconstruyó el papel que Jorge tuvo desde sus primeros pasos y contó cómo atravesó el Mundial mientras esperaba que su padre pudiera recuperarse y viajar para verlo.

Las principales definiciones de Messi en su carta:

“Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”

Messi reconoció que sabía que su padre estaba sufriendo y que su muerte significaba el final de ese padecimiento, pero expresó su dolor por el momento en que ocurrió. “Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió.

La frase aparece al comienzo de la carta, antes de que Messi reconstruya los últimos meses de Jorge y la expectativa que ambos tenían alrededor del Mundial.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial”

Uno de los fragmentos más íntimos está relacionado con la última Copa del Mundo que disputó Messi. Según contó, Jorge le había pedido insistentemente que jugara ese Mundial. Sin embargo, su estado de salud empeoró pocos días antes del comienzo del torneo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, recordó.

Messi contó que su madre le decía que Jorge iba a estar mejor y que podría viajar para verlo. Él, mientras tanto, intentaba sostener esa esperanza: “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje”

Durante el Mundial, el contacto cotidiano entre padre e hijo comenzó a cambiar. Messi esperaba recibir el mensaje de Jorge después de cada partido, como había ocurrido tantas veces. Cuando esos mensajes dejaron de llegar, entendió que la situación era más grave.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, escribió.

Aun así, contó que siguió pensando en avanzar en el torneo para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”

La final del Mundial de Qatar ocupó un lugar especial en la carta. Messi quería que Jorge pudiera estar presente y también quería regalarle una nueva Copa del Mundo.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, escribió.

Después habló de su estado físico durante aquel partido ante España: “No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

La Argentina terminó consagrándose campeona del mundo, pero Jorge no pudo compartir ese momento con su hijo.

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“No sé qué voy a hacer sin vos”

Uno de los pasajes más llamativos de la carta aparece cuando Messi habla de lo que significa la muerte de su padre para su propia vida. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió.

Y agregó una reflexión todavía más fuerte sobre su carrera profesional: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

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Messi vinculó esa incertidumbre con la ausencia de Jorge, quien lo acompañó desde sus primeros entrenamientos y durante prácticamente toda su trayectoria.

“Estuviste al lado mío desde el principio”

El futbolista recordó que su padre estuvo presente desde que era chico y lamentó que haya faltado tan poco para completar juntos el recorrido. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final”, escribió.

Y dejó una pregunta que condensa el dolor por una muerte que llegó antes de lo que esperaba: “¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”

“Fuiste papá, amigo y representante”

Messi también definió el lugar que Jorge ocupó en su vida y en su carrera. “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió.

Lo recordó como una persona que supo ocupar distintos roles en cada momento de su vida y destacó incluso las discusiones que tuvieron. “Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, reconoció.

“A los partidos no faltabas a uno”

Al hablar de su infancia, Messi volvió a Rosario y a los primeros años de su carrera. Contó que Jorge lo llevaba a los entrenamientos cuando terminaba de trabajar y que, cuando no podía hacerlo, era su madre quien lo acompañaba.

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Pero había algo a lo que su padre prácticamente nunca faltaba: sus partidos. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recordó.

La frase también recupera una característica del vínculo entre ambos: Jorge no era solamente su representante, sino también una figura que acompañaba y observaba de cerca cada paso de su carrera.

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia”

En otro de los pasajes de la carta, Messi habló de lo que, según él, hacía feliz a su padre. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí”, escribió.

La frase vuelve a ubicar al fútbol en el centro del vínculo entre ambos, pero también muestra la importancia que Messi le atribuye a la familia en la vida de Jorge.

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“Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”

El legado de su padre aparece también relacionado con sus propios hijos. Messi aseguró que Jorge seguirá presente en su vida y, especialmente, en la forma en que educa a sus hijos.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, escribió.

La carta termina con una despedida directa: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.

Y después, las tres palabras que sintetizaron todo el mensaje: “Te amo, pa”.