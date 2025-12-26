Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

La artista debutará en el imponente estadio a mitad de 2026 y será con doble fecha, con localidades totalemente agotadas

En cuestión de horas, Lali agotó lo que será su segunda presentación en el estadio de River, agendada para el 7 de junio . De esta manera, la artista debutará en el imponente Monumental con un doble sold out ante la expectativa de su público, que se hizo sentir inmediatamente.

Con un 2025 explosivo, Lali lanzó sobre el final del año su primer recital en el estadio de River para 2026 y las expectativas fueron tan altas que en dos horas agotó las casi 85 mil localidades disponibles. Frente al furor, la popstar fue por más y puso a disposición un segundo show en el Monumental. Pero las entradas volvieron a agotarse en cuestión de horas.

El sábado 6 de junio, Lali Espósito debutará en uno de los estadios más imponentes para los artistas locales e internacionales. Lali llama a atender al demonio con un espectáculo que promete quedar en el recuerdo de todos sus seguidores , donde repasará todo el álbum “rockero” de la artista y sus hits.

Este anuncio de Lali llega después de un año excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

En esas fechas presentó su álbum “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

Su impacto trascendió los escenarios: "Lali: La que le gana al tiempo", su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali fue tendencia como jurado en "La Voz Argentina" y además se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.