Cómo es el operativo especial de seguridad desarrollado en Reconquista para las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Un trabajo articulado con el municipio de Avellaneda y la Unidad Regional IX, diseñó dispositivos de control optimizando recursos y cobertura en puntos críticos

Por Ruth Oitana

26 de diciembre 2025 · 09:57hs
 En total fueron testeadas 138 personas y sólo se detectaron seis casos positivos

 En total fueron testeadas 138 personas y sólo se detectaron seis casos positivos, "lo que refleja un fuerte compromiso de los vecinos con la seguridad vial", expresaron las autoridades. 

La Secretaría de Control Público de la Municipalidad de Reconquista, a cargo de Nicolás Sandrigo, puso en marcha un operativo especial de seguridad para las fiestas de fin de año. Esta acción marca la primera implementación concreta del Plan Maestro de Innovación Estratégica, orientado a transformar el control público en un servicio Moderno, Abierto y Servicial (MAS), con eje en la prevención, la cercanía con el vecino y la mejora continua.

En este marco, y a través de un trabajo articulado con la Municipalidad de Avellaneda y la Unidad Regional IX, se diseñaron dispositivos de control bajo la filosofía Kaizen, optimizando recursos y fortaleciendo la cobertura en puntos críticos de la ciudad.

Seguridad coordinada

El operativo se desplegó el 25 de diciembre y contempló la implementación de anillos de seguridad con controles de alcoholemia estrictos en accesos y rutas interjurisdiccionales, complementados con controles rotativos y aleatorios dentro del ejido urbano. Asimismo, se estableció una Zona 0 en la Plaza 25 de Mayo, con restricción vehicular y control peatonal, garantizando un festejo seguro, mientras se mantendrá habilitada la circulación por las calles externas.

Bajo el lema “Ser más control público”, el operativo se destacó por su despliegue tecnológico y territorial.

En línea con una visión de Estado que prioriza la educación y la corresponsabilidad ciudadana, se impulsó el incentivo al conductor designado: quienes registraron 0.0 de alcoholemia serán beneficiados con la eximición de tributos en la renovación de su licencia de conducir y recibirán, además, 10 horas de estacionamiento medido en el sistema parking, para conductores con domicilio legal en Reconquista.

Por otra parte, se reforzó la seguridad en el transporte, implementando un control ágil para remises mediante un sistema de pulseras identificatorias, que permite garantizar un retorno seguro en los horarios pico, de 0.30 a 1.30. Este dispositivo funcionó en Pueyrredón 1610, en el Centro Cívico Reconquista, sede de Seguridad Vial.

Pirotecnia cero, fiestas en paz

La Secretaría de Control Público ratificó la plena vigencia de la Ordenanza N.º 9235/24, que prohíbe de manera total la fabricación, venta y uso de pirotecnia —tanto sonora como lumínica— en todo el ejido municipal.

“Nuestra causa justa es el bienestar colectivo. No se trata de ir contra el comercio, sino de proteger a quienes no tienen voz: las personas con autismo, nuestros ex combatientes y las mascotas”, expresó el Lic. Sandrigo. La medida se sostiene en la protección de la salud, el ambiente y la convivencia social, y contempla sanciones que incluyen multas severas y clausuras ante su incumplimiento.

Operativo de Navidad en Reconquista

Durante el operativo “Navidad segura”, Reconquista registró un "alto nivel de responsabilidad ciudadana y eficacia preventiva", indicaron desde la Secretaría de Control Público municipal que brindó el reporte final de las actuaciones realizadas este 25 de diciembre.

En cuanto a la seguridad vial se realizó una cifra récord de controles registrándose un muy bajo índice de positividad en los test de alcoholemia. En total fueron testeadas 138 personas y sólo se detectaron seis casos positivos, "lo que refleja un fuerte compromiso de los vecinos con la seguridad vial", expresaron las autoridades.

En cuanto a las acciones correctivas se labraron ocho actas, con la retención de siete motocicletas, un automóvil y cuatro licencias de conducir.

El valor de alcoholemia más alto fue de 1,86 g/l en un conductor de motocicleta y el más bajo dentro de la infracción fue de 0,57 g/l en el chofer de un automóvil.

Prevención inteligente y en alerta

El Centro de Estratégico de Operaciones (CEO) y el programa de participación ciudadana "Ojos en alerta" permitieron una respuesta inmediata ante siete incidentes reportados al 911.

Las intervenciones derivadas del control de cámaras de los domos “Juanito”, “Guadalupe” y “San Martín”, permitieron la intervención policial en grescas.

En cuanto a las alertas vecinales se dio asistencia por ruidos de auxilio en calle Alvear, disturbios en barrio Luján y se procedió al desalojo preventivo de la zona de juegos en Plaza 25 de mayo tras detectarse ingresos indebidos.

La fiscalización alcanzó a los eventos masivos, los cuales se desarrollaron con normalidad:

Además se atendieron 17 denuncias por uso de pirotecnia y cinco por ruidos molestos, reforzando la presencia en barrios como Asunción, La Loma, Ñu Porá e Itatí.

”Nuestra transformación hacia una gestión moderna, abierta y servicial (MAS) se traduce en estos resultados: Más control para asegurar más libertad y bienestar a los vecinos”, destacaron desde el municipio.

Finalmente expresaron que los operativos también se desarrollarán durante los festejos de fin de año y desde la Municipalidad invitaron a toda la comunidad "a celebrar de manera responsable, acompañando este modelo de control público que pone en el centro a las personas, la convivencia y el cuidado colectivo".

