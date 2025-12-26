"Navidad de resurrección": el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

Juliana Santillán, legisladora de LLA, se confundió Navidad con Pascua y su error se viralizó. No es su primer blooper

“Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca”, fue el saludo navideño de la diputada libertaria Juliana Santillán en un posteo de X, ex Twitter, acompañado por un video de casi dos minutos. En la filmación, se ve a la legisladora con una cruz de plata colgada en el cuello. Rápidamente, los usuarios de redes sociales se percataron de su confusión sobre el calendario cristiano y la publicación se volvió viral a tal punto que la legisladora debió borrarla.

Es que la diputada confundió la Navidad con las Pascuas . La tradición cristiana, celebra el nacimiento de Jesús con Nochebuena el 24 de diciembre y Navidad el 25 de diciembre.

En cambio, la resurrección de Jesús se ubica en el Domingo de Pascua , fecha que conmemora el regreso a la vida de Cristo luego de la crucifixión, ocurrida el Viernes Santo de abril.

En pocos minutos, los usuarios de X se dieron cuenta del error de la diputada y viralizaron el posteo. En ese sentido, el nombre de la diputada se volvió tendencia en la red social de Elon Musk.

Otro blooper de la diputada libertaria

No es la primera vez que Juliana Santillán comete un error en vivo. Hace un tiempo, en plena discusión sobre la falta de fondos del Hospital Garrahan, la diputada afirmó un dato sobre el costo de la canasta básica para defender el veto del presidente a la Ley de Emergencia Pediátrica.

En el mes de mayo, dos médicas residentes del Garrahan estaban en el piso de TN, contando su situación laboral y exigiendo la sanción de la ley cuando Santillán dejó otro blooper de "información equivocada". Las médicas contaron que cobraban menos de $800.000 por mes por trabajar jornada completa más guardias de 24 horas, y la diputada expresó un dato erróneo sobre el costo de la canasta básica.

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC. Lo digo acá en TN para que no digan operaciones. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso”, expresó Santillán, justificando los sueldos de los médicos pediatras en el hospital especializado.

Pero los datos que compartió la diputada libertaria estaban equivocados. En mayo, mes en el que tomó lugar este episodio, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes era de $ 1.110.063. El dato de Santillán era lo que lo necesitaba una sola persona en mayo para no estar debajo de la línea de pobreza.