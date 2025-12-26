La Capital | Política | Navidad

"Navidad de resurrección": el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

Juliana Santillán, legisladora de LLA, se confundió Navidad con Pascua y su error se viralizó. No es su primer blooper

26 de diciembre 2025 · 13:59hs
Juliana Santillán

Juliana Santillán, la diputada libertaria que se hizo viral por confundir Navidad con Pascuas

“Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca”, fue el saludo navideño de la diputada libertaria Juliana Santillán en un posteo de X, ex Twitter, acompañado por un video de casi dos minutos. En la filmación, se ve a la legisladora con una cruz de plata colgada en el cuello. Rápidamente, los usuarios de redes sociales se percataron de su confusión sobre el calendario cristiano y la publicación se volvió viral a tal punto que la legisladora debió borrarla.

Es que la diputada confundió la Navidad con las Pascuas. La tradición cristiana, celebra el nacimiento de Jesús con Nochebuena el 24 de diciembre y Navidad el 25 de diciembre.

juliana santillan

En cambio, la resurrección de Jesús se ubica en el Domingo de Pascua, fecha que conmemora el regreso a la vida de Cristo luego de la crucifixión, ocurrida el Viernes Santo de abril.

En pocos minutos, los usuarios de X se dieron cuenta del error de la diputada y viralizaron el posteo. En ese sentido, el nombre de la diputada se volvió tendencia en la red social de Elon Musk.

>> Leer más: "Callate, gato": el exabrupto de una diputada por Santa Fe en plena sesión

Otro blooper de la diputada libertaria

No es la primera vez que Juliana Santillán comete un error en vivo. Hace un tiempo, en plena discusión sobre la falta de fondos del Hospital Garrahan, la diputada afirmó un dato sobre el costo de la canasta básica para defender el veto del presidente a la Ley de Emergencia Pediátrica.

En el mes de mayo, dos médicas residentes del Garrahan estaban en el piso de TN, contando su situación laboral y exigiendo la sanción de la ley cuando Santillán dejó otro blooper de "información equivocada". Las médicas contaron que cobraban menos de $800.000 por mes por trabajar jornada completa más guardias de 24 horas, y la diputada expresó un dato erróneo sobre el costo de la canasta básica.

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC. Lo digo acá en TN para que no digan operaciones. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso”, expresó Santillán, justificando los sueldos de los médicos pediatras en el hospital especializado.

Pero los datos que compartió la diputada libertaria estaban equivocados. En mayo, mes en el que tomó lugar este episodio, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes era de $ 1.110.063. El dato de Santillán era lo que lo necesitaba una sola persona en mayo para no estar debajo de la línea de pobreza.

Noticias relacionadas
 En total fueron testeadas 138 personas y sólo se detectaron seis casos positivos, lo que refleja un fuerte compromiso de los vecinos con la seguridad vial, expresaron las autoridades. 

Cómo es el operativo especial de seguridad desarrollado en Reconquista para las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Hubo una recuperación moderada, dicen los representantes del sector, pero aún lejos de la reactivación.

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Kate Middleton junto a su hija Charlotte. 

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

Los cinco refugios reciben gente todo el año. 

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Lo último

Cristina Kirchner sigue con complicaciones operatorias y no recibe el alta en el Otamendi

Cristina Kirchner sigue con complicaciones operatorias y no recibe el alta en el Otamendi

Navidad de resurrección: el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

"Navidad de resurrección": el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Con el hecho registrado este jueves, ya son cuatro los casos con características similares. En uno de ellos la víctima murió como consecuencia de las quemaduras

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
La Ciudad

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg
LA CIUDAD

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Ovación
Newells dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026
Ovación

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Newells dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

Policiales
Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

La Ciudad
Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg
LA CIUDAD

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes