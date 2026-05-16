Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11 Una pareja fue detectada en un control de rutina con la droga, mientras se dirigían desde Rosario hacia Reconquista 16 de mayo 2026 · 18:43hs

La pareja detenida era de Santa Fe.

Un control de rutina de Gendarmería en la ruta 11 detectó a una pareja que, en un auto, viajaban con más de tres kilos de cocaína. El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón Seguridad Vial “San Justo” a la altura del kilómetro 563, donde frenaron a un Chevrolet Corsa Classic ocupado por cuatro personas.

Al requisar el vehículo, los gendarmes detectaron en el baúl una bolsa que contenía tres paquetes rectangulares y otros dos envoltorios con una sustancia sospechosa. Ante el hallazgo, tomó intervención la Unidad Fiscal de Santa Fe, que solicitó autorización judicial para profundizar la requisa del vehículo y de sus ocupantes.

Posteriormente, el procedimiento fue trasladado a la sede de la unidad de Gendarmería, donde se realizó el narcotest sobre la sustancia secuestrada.

>> Leer más: Secuestran 400 kilos de marihuana en la ruta 11

El resultado confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 3,335 kilos. Por disposición de la Justicia Federal, se secuestró la droga, el automóvil, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, quedaron detenidos el conductor del vehículo y la mujer que lo acompañaba.