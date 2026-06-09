Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Gendarmería arrestó a un nuevo sospechoso en el marco de la investigación sobre otro cargamento transportado en avioneta hasta Villa Eloísa

La Justicia federal de Rosario anunció este martes importantes avances en una investigación sobre narcotráfico en Roldán . El último operativo vinculado a la causa permitio hallar 55 kilogramos de cocaína y sumó evidencia contra la banda de los hermanos Borras , detenidos el mes anterior en la vecina localidad de Funes.

Fuentes oficiales confirmaron la captura de un nuevo sospechoso este lunes a partir de un pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) . La droga fue hallada a unas cuatro cuadras del domicilio de uno de los presuntos líderes de la organización desbaratada a mediados de mayo, cuando las autoridades frustraron el contrabando de un cargamento a bordo de una avioneta abandonada en Villa Eloísa .

El juez federal de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz , autorizó una serie de allanamientos que incluyó una vivienda ubicada en Jujuy al 600 . A través de estas medidas, los fiscales hallaron más evidencia sobre el movimiento de los estupefacientes en el sudoeste del departamento San Lorenzo.

Hasta ahora, Roldán estaba en el radar de judicial porque allí vivían Juan Cruz Borras , un joven de 27 años y su hermano mayor Santiago Emmanuel Borras (35). Este último ya había sido condenado a 4 años de prisión por narcotráfico en 2024 e incumplía el régimen de arresto domiciliario correspondiente al veredicto.

Cocaina

Los dos supuestos jefes de la banda estuvieron prófugos durante menos de 48 horas desde el martes 12 de mayo, cuando Gendarmería hizo un operativo a 100 kilómetros al oeste de Rosario para frenar el traslado de 321 kilogramos de cocaína desde Bolivia. Tanto el piloto José Carlos Roca López (25) como el copiloto Yamil Zabala Núñez (50) —ambos oriundos del país andino— quedaron bajo arresto, pero los líderes recién cayeron al día siguiente en Funes.

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El fiscal Matías Scilabra denunció que los Borras habían viajado a Villa Eloísa para recibir el cargamento de un avión Cessna 210 que tenía la matrícula adulterada. Agustín Héctor Subiela (34) los acompañó con un Volkswagen Gol Trend y dos Fiat Strada. El plan se frustró con un saldo estremecedor, ya que un gendarme fue atropellado en la huida y lo internaron en Rosario con lesiones graves.

A casi cuatro semanas de aquel episodio, la Procunar solicitó nuevos allanamientos en Roldán y encontró 55 ladrillos verdes de cocaína. De esta manera se confirmó el tercer secuestro de droga de la misma organización en menos de siete meses. El primero se llevó a cabo el 11 de noviembre, cuando las autoridades hallaron 62 kilogramos de droga en otra avioneta abandonada en una zona rural de Arequito.

La pista del iPhone para atrapar a los hermanos Borras

Aquel procedimiento de fines del año anterior concluyó con el secuestro de un teléfono celular que contenía evidencia fundamental sobre el funcionamiento de la red de contrabando articulada a través de vuelos clandestinos. Los mensajes del iPhone permitieron identificar al piloto Jorge Mario Gómez Justiniano, aún prófugo y con pedido de captura internacional.

Voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) detallaron que el dispositivo contenía conversaciones de un grupo WhatsApp denominado “11pibe”. Allí, sus miembros compartían fotografías, videos, coordenadas y referencias sobre los preparativos para viajar desde Bolivia.

Avioneta

Gracias a estos datos, los investigadores consiguieron organizar un seguimiento de los vehículos que usaba la banda a través de cámaras de videovigilancia, entre otas medidas. Por entonces ya había indicios de que los delincuentes podían llegar a transportar hasta 400 kilogramos de cocaína en los vuelos clandestinos. De hecho, se presume que este peso corresponde al cargamento total con el que Gómez Justiniano había llegado a Arequito en noviembre.

Después de la audiencia imputativa del viernes 15 de mayo, los Borras quedaron bajo prisión preventiva efectiva por un año. Lo mismo ocurrió con el piloto y el copiloto del avión de pequeño porte hallado en Villa Eloísa, mientras que la medida cautelar para Subiela se dictó por 120 días.