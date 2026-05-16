Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

Los colegios de primera y segunda instancia de la provincia criticaron a Eduardo Rodrigues Da Cruz y denunciaron una "crisis institucional inédita"

A partir de su intervención en tres causas vinculadas al narcotráfico, el juez federal de Garantías, Eduardo Rodrigues Da Cruz , quedó en el ojo de una tormenta institucional. Sus colegas del fuero provincial plantearon que debe ser sancionado por haberlos descalificado a la hora de dictar distintas resoluciones sobre conflictos de competencia.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario respondió este viernes a dos notas de los colegios de magistrados de primera y segunda instancia con quejas sobre el funcionario. Fuentes vinculadas al reclamo advirtieron que las resoluciones provocaron una "crisis institucional inédita" alrededor del análisis de investigaciones sobre microtráfico de drogas.

Los jueces provinciales tomaron una decisión sin precedentes a nivel local y decidieron solicitar medidas disciplinarias contra un colega de otro fuero. De acuerdo a las presentaciones, el problema va más allá de las discrepancias técnicas y tiene que ver con expresiones que afectan el "decoro" de los funcionarios.

La última nota que recibió el tribunal de alzada ingresó este jueves con la firma de las principales autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe. Su titular, Iván Kvasina , y la secretaria Patricia Otegui , advirtieron que Rodrigues Da Cruz adoptó un "tono de vehemencia y términos descalificatorios" puso "en tela de juicio de manera infundada el desmpeño funcional" de sus representados.

La semana anterior, los camaristas provinciales hicieron un llamado de atención similar e hicieron un repaso sobre las causas en las que se discutió la competencia judicial. En uno de esos casos, el magistrado federal llegó a pedir que se investigue a la jueza Gabriela Sansó por un delito de acción pública, ya que había empleado argumentos "falsos y falaces" a la hora de una interpretación jurídica.

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Previamente, Rodrigues Da Cruz también cargó contra Bibiana Alonso por una resolución "arbitraria" en otra causa. En el fallo señaló que sus argumentos "se daban de bruces" con la jurisprudencia consolidada en la materia.

"Más allá de la discrepancia técnica, el juez federal excedió los límites del respeto entre fueros", plantearon el 6 de mayo desde el Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rosario. Así resumieron la postura común en una serie de resoluciones que también involucró a Javier Beltramone.

La respuesta de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad dictó este viernes la acordada 51/26 para responder a los reclamos. Si bien recordaron que no pueden sancionar a Rodriguez Da Crus, señalaron que la cortesía y el decoro exigen que las comunicaciones entre ambos fueros "se realicen con la máxima consideración y diligencia, entendiendo que el respeto mutuo entre jueces es la base sobre la que se asienta la autoridad moral del Poder Judicial ante la sociedad".

"La crítica jurídica debe ser siempre técnica, prudente y respetuosa, preservando la dignidad de la función judicial en su conjunto", manifestaron desde el tribunal de alzada. Aunque reconocieron que no tienen conocimiento suficiente sobre las causas en cuestión, consideraron que las situaciones señaladas "habrían excedido" lo que siempre han propiciado para sus relaciones institucionales.

La cámara recomendó la presentación de ambas notas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en caso de que lo consideren pertinente. Así recordaron que el organismo es la autoridad competente con facultades disciplinarias para abordar el conflicto.