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La región se prepara para una nueva edición del Roldán City "Batalla de breaking"

La competencia de baile llega a su noveno año y se realizará en el SUM del Paseo de la Estación

21 de julio 2026 · 11:12hs
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La competencia se organiza en formato de batalla donde los bailarines compiten de forma individual o en grupo y son evaluados por un jurado especializado.

El Roldanense

La competencia se organiza en formato de batalla donde los bailarines compiten de forma individual o en grupo y son evaluados por un jurado especializado.

La novena edición de Roldán City "Batalla de Breaking" ya fue confirmada para el próximo domingo 26 de julio y desde la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, invitan a toda la comunidad a participar del evento que tendrá lugar a partir de las 13, en el SUM del Paseo de la Estación.

Se trata de una de las competencias más esperadas por los amantes del breaking, organizada por el Taller de Breakdance de la Casa de la Cultura, que año tras año reúne a bailarines de distintos puntos del país y se ha consolidado como un importante espacio de encuentro para la comunidad de esta disciplina urbana.

El breaking es una disciplina de gran auge en la ciudad santafesina, con fuerte presencia de jóvenes talentos. Desde el municipio, se impulsa su crecimiento a través de talleres gratuitos.

El breaking como disciplina urbana

El breaking se originó en el barrio del Bronx (Nueva York) en la década de 1970 y es una de las cuatro ramas fundamentales de la cultura hip-hop. Los bailarines (conocidos como b-boys o b-girls) combinan cuatro categorías de movimientos: pasos de pie (top rocks), juego de pies en el suelo (footworks), poses congeladas (freezies) y giros o movimientos de fuerza (power moves).

La competencia "Roldán City" es uno de los eventos más esperados por la comunidad de bailarines urbanos a nivel nacional y consta de una gran batalla de breaking que reúne a más de un centenar de competidores de distintas provincias.

Las competencias suelen darse en formato de enfrentamientos donde los participantes son evaluados por un jurado especializado.

La región se reúne en Roldán

En esta oportunidad, la competencia se desarrollará bajo la modalidad 2 vs. 2 Kid + Pro, donde cada dupla estará integrada por un niño o niña de entre 7 y 12 años y un bailarín profesional. Los competidores llegarán desde diferentes provincias del país y participarán de manera independiente, sin representar a academias.

Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de intensas batallas de breaking y exhibiciones que mostrarán el talento, la creatividad y el alto nivel de los bailarines participantes. Además, los competidores disputarán importantes premios consistentes en trofeos e indumentaria.

Desde la organización informaron que tanto las batallas como las exhibiciones ya cuentan con el cupo de participantes inscriptos e invitan a la comunidad a disfrutar de un show único que promete deslumbrar a grandes y chicos.

Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 341 306-0116.

>>Leer más: Fenómeno de "El Niño": Roldán presentó un plan preventivo y las obras para minimizar el impacto de las lluvias

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