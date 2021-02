Femicidio de Úrsula Bahillo: los audios despesperados que mandó antes de ser asesinada

Úrsula había denunciado a Martínez por hostigamiento y la Justicia le había impuesto una orden de restricción el 5 de febrero. Así y todo, Martínez el lunes pasado la habría atacado después de mantener una fuerte discusión. Tras el crimen, el hombre habría intentado suicidarse con el mismo cuchillo, por lo que al detenerlo lo trasladaron al hospital Unzué. Aunque hay dudas de que haya sido así y que las heridas que se autoinfingió fueron una coartada.

audio Ursula.mp4

En las últimas horas, además, se conocieron una serie de chats que dejan en evidencia que el acusado, que es oficial de la Policía bonaerense, golpeaba y maltrataba a la víctima. “Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo amiga”, le dijo Úrsula a otra joven por WhatsApp sobre Martínez, en noviembre de 2020. En la misma conversación, le contó: “Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

En otra de las conversaciones, la joven le había relatado a su amiga un terrible episodio de violencia de género que le tocó vivir en manos del presunto asesino, que en ese momento era su pareja. “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos, pero mal. Y esta vez fue muy posta”, escribió. En esa ocasión, explicó que pasaron juntos por una calle donde él estaba trabajando de albañil con el tío y que había dos chicas, una la miró y le dijo: “Mirá la cornuda”. Frente a esto, la joven reveló que insultó a su novio y él la golpeó.

"Homicidio calificado por violencia de género"

Tras el crimen, Martínez quedó detenido en sede policial a disposición de la Justicia, acusado de “homicidio calificado por violencia de género”. El agente cumplía funciones en el Destacamento de San Nicolás, pero estaba con licencia psiquiátrica desde hacía cinco meses. Úrsula no fue la única joven que radicó denuncias contra el uniformado, varias de sus exparejas también habían hecho presentaciones formales por sus maltratos.

femicidio Rojas01.jpg Ursula Bahillo, víctima mortal de varias puñaladas propinadas por un policía.

Una de sus exparejas aseguró que, después de un año de relación, lo denució por violencia de género. La joven aseguró que Martínez es “un psicópata” que, durante el tiempo que estuvieron juntos, la esperaba afuera de su casa con el patrullero para controlar lo que hacía, y afirmó que “le pegaba a su mamá y a sus hermanas” y que “mantenía relaciones sexuales” con su abuela. “No era consentido”, dijo. Además, denunció que “violó a una nena con discapacidad”.

Los familiares de Úrsula culpan a la policía bonaerense por inacción y sostienen que el femicidio “podría haberse evitado”. “Ella pedía por favor que no quería ser una menos. Quiero a la cúpula policial de la ciudad de Rojas removida”, exigió la mamá de la víctima. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni se reunió este martes con la familia y prometió que habrá justicia por el crimen de la adolescentes que al país.