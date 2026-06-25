Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

Claudio Barrelier junto a su pareja, Marianela Palmero, ambos detenidos en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega

La investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega sigue avanzando. Ahora, la policía de Córdoba detuvo a Marianela Palmero , pareja y conviviente de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del caso.

La mujer fue imputada por encubrimiento doblemente calificado . La investigación la lleva adelante el fiscal Raúl Garzón , en la ciudad de Córdoba. Palmero fue arrestada en la casa de la madre de Barrelier, donde estaba alojada junto a la hija que comparte con su pareja.

El crimen tuvo lugar el 23 de mayo pasado, alrededor de las 23, en la misma vivienda que compartían Marianela Palmero y Claudio Barrelier. Según declaró la mujer, Barrelier cenó con ella y su hija, salió brevemente y regresó a la casa. Luego se quedó jugando videojuegos con la niña, según la versión de Palmero.

Entonces, la Justicia no imputa a la pareja de Barrelier por participar del crimen, sino por colaborar en la etapa posterior, ayudando a encubrir los delitos y creando una coartada para el hombre.

Los cuatro detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Ya hay cuatro detenidos en el marco del femicidio de Agostina Vega. Además de Barrelier y Palmero, el otro detenido e imputado por encubrimiento del crimen es Osvaldo Fassetta, de 47 años, inquilino de la casa de barrio Cofico donde habría ocurrido el asesinato de Agostina.

La cuarta detenida es Soledad Andreani, amiga del principal sospechoso y dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado en el femicidio de la adolescente cordobesa.

>> Leer más: Crimen de Agostina: detuvieron por encubrimiento a la dueña del Ford Ka negro

Cómo ocurrió el crimen

Según la reconstrucción de los investigadores, Agostina ingresó la noche del 23 de mayo a una vivienda de barrio Cofico junto a Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la adolescente.

La joven les había dicho a amigas y al remisero que la trasladó hasta el lugar que iba a encontrarse con el entonces "novio" de su mamá para preparar una sorpresa. La principal hipótesis judicial sostiene que se trató de un engaño elaborado por Barrelier para atraerla hasta su casa.

>> Leer más: Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un posible intento de abuso sexual. Los investigadores creen que el asesinato se produjo entre las 22.30 del sábado 23 y la 1 de la madrugada del domingo 24 de mayo.

De acuerdo con la acusación, el cuerpo permaneció en la vivienda durante más de un día hasta que el sospechoso consiguió un automóvil prestado y trasladó los restos hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados tras varios días de búsqueda.