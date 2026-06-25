La Capital | Información General | Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

Marianela Palmero es la cuarta detenida en la causa. Fue imputada por encubrimiento doblemente calificado

25 de junio 2026 · 17:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
Claudio Barrelier junto a su pareja

Claudio Barrelier junto a su pareja, Marianela Palmero, ambos detenidos en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega

La investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega sigue avanzando. Ahora, la policía de Córdoba detuvo a Marianela Palmero, pareja y conviviente de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del caso.

La mujer fue imputada por encubrimiento doblemente calificado. La investigación la lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, en la ciudad de Córdoba. Palmero fue arrestada en la casa de la madre de Barrelier, donde estaba alojada junto a la hija que comparte con su pareja.

Investigada por encubrimiento

El crimen tuvo lugar el 23 de mayo pasado, alrededor de las 23, en la misma vivienda que compartían Marianela Palmero y Claudio Barrelier. Según declaró la mujer, Barrelier cenó con ella y su hija, salió brevemente y regresó a la casa. Luego se quedó jugando videojuegos con la niña, según la versión de Palmero.

Entonces, la Justicia no imputa a la pareja de Barrelier por participar del crimen, sino por colaborar en la etapa posterior, ayudando a encubrir los delitos y creando una coartada para el hombre.

Los cuatro detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Ya hay cuatro detenidos en el marco del femicidio de Agostina Vega. Además de Barrelier y Palmero, el otro detenido e imputado por encubrimiento del crimen es Osvaldo Fassetta, de 47 años, inquilino de la casa de barrio Cofico donde habría ocurrido el asesinato de Agostina.

La cuarta detenida es Soledad Andreani, amiga del principal sospechoso y dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado en el femicidio de la adolescente cordobesa.

>> Leer más: Crimen de Agostina: detuvieron por encubrimiento a la dueña del Ford Ka negro

Cómo ocurrió el crimen

Según la reconstrucción de los investigadores, Agostina ingresó la noche del 23 de mayo a una vivienda de barrio Cofico junto a Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la adolescente.

La joven les había dicho a amigas y al remisero que la trasladó hasta el lugar que iba a encontrarse con el entonces "novio" de su mamá para preparar una sorpresa. La principal hipótesis judicial sostiene que se trató de un engaño elaborado por Barrelier para atraerla hasta su casa.

>> Leer más: Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un posible intento de abuso sexual. Los investigadores creen que el asesinato se produjo entre las 22.30 del sábado 23 y la 1 de la madrugada del domingo 24 de mayo.

De acuerdo con la acusación, el cuerpo permaneció en la vivienda durante más de un día hasta que el sospechoso consiguió un automóvil prestado y trasladó los restos hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados tras varios días de búsqueda.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del miércoles 24 de junio

Quini 6: de qué localidad es el apostador que ganó más de $1.300 millones en La Segunda

el quini 6 tuvo un solo ganador en la segunda, que se llevo $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

un doble terremoto de magnitud 7,5 provoco graves danos en venezuela

Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

el papa leon xiv ira a peru en noviembre y podria visitar argentina

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Lo último

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

El Tribunal Federal de Rosario reconoció los daños a la salud por agroquímicos pero no encontró pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los imputados
Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal
La Ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Ovación
La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Policiales
Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

La Ciudad
Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar la ley

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar la ley

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo
La ciudad

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle
Policiales

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
La Ciudad

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo
Salud

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar
La Región

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 
Policiales

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Información General

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Policiales

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Economía

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
Política

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos