Femicidio de Agostina Vega: quién es "La Gringa", la mujer detenida por encubrimiento

Soledad Andreani, de 43 años, fue imputada por encubrimiento agravado. Es la propietaria del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este lunes una nueva detención. Soledad Andreani, una mujer de 43 años conocida como "La Gringa" , fue arrestada e imputada por encubrimiento agravado, en una causa que ya tiene como principal acusado a Claudio Barrelier .

La mujer se convirtió así en la tercera persona detenida en el expediente que busca esclarecer el crimen de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Hasta hace pocos días, Andreani había brindado declaraciones públicas sobre su relación con Barrelier y aseguraba sentirse engañada por quien fue su pareja durante algunos meses .

Según contó la propia Andreani en entrevistas periodísticas, mantuvo una relación sentimental con Barrelier que definió como "intensa".

De acuerdo con su versión, ambos se habían separado pocos días antes del crimen de Agostina. Sin embargo, relató que el feriado del 25 de mayo el hombre volvió a contactarla para pedirle prestado su automóvil.

Tras la detención de Barrelier y el avance de la investigación, la mujer afirmó que había sido manipulada por su expareja.

"Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó", sostuvo en declaraciones a medios cordobeses.

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El Ford Ka que quedó bajo la lupa

La situación judicial de Andreani comenzó a complicarse cuando los investigadores determinaron que el Ford Ka de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado ubicado en Ampliación Ferreyra.

El vehículo fue secuestrado por orden judicial y pasó a ser una de las piezas centrales de la investigación.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, el automóvil fue lavado minuciosamente después de haber sido utilizado por Barrelier, una circunstancia que alimentó las sospechas de encubrimiento.

Ese elemento fue determinante para que la Justicia avanzara con la imputación y posterior detención de la mujer.

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Una figura conocida en Nueva Córdoba

Más allá de la causa judicial, Andreani era conocida en distintos ámbitos de la ciudad de Córdoba, especialmente en la zona de Nueva Córdoba.

En sus redes sociales se presentaba como integrante del equipo de producción del bar Wachitas, un local que también apareció mencionado en el marco de la investigación.

Además, mostraba una intensa actividad en plataformas como Instagram y Facebook, donde compartía publicaciones vinculadas a su vida cotidiana, mensajes motivacionales y contenidos relacionados con Instituto, club del que se declaraba simpatizante.

Entre sus publicaciones figuraban frases de superación personal y resiliencia, una imagen que contrastó con el avance de la investigación judicial que ahora la tiene como una de las personas detenidas por el caso.

Una causa que suma detenidos

La detención de Andreani se produjo pocos días después del arresto de Osvaldo Fassetta, otro de los involucrados en la causa.

Mientras tanto, Claudio Barrelier continúa detenido como principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega.

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Los investigadores intentan determinar cuál fue el grado de participación de cada uno de los imputados y si existieron otras personas que colaboraron para ocultar pruebas o dificultar el esclarecimiento del crimen.

La causa sigue bajo investigación y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas.