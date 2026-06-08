Crimen de Agostina: detuvieron por encubrimiento a la dueña del Ford Ka negro

La mujer ya había admitido que le había prestado el auto a Barrelier, que habría utilizado para trasladar los restos de la víctima

La dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado en el femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega se convirtió este lunes en la tercera persona detenida en la causa.

La mujer, identificada como Soledad Andreani, expareja del detenido y principal sospechoso Claudio Barrelier, fue imputada por encubrimiento agravado doblemente calificado y por violencia de género.

La mujer ya había admitido que le había prestado el auto a Barrelier, con el que el acusado habría trasladado desde su casa de barrio Cofico hasta el basural de Ampliación Ferreyra los restos de la chica de 14 años asesinada.

El otro detenido e imputado por encubrimiento del crimen es Osvaldo Fassetta, de 47 años, inquilino de la casa de barrio Cofico donde habría ocurrido el asesinato de Agostina.

Agostina Vega desapareció el 23 de mayo pasado en la capital cordobesa y sus restos fueron encontrados una semana después en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. La autopsia preliminar indicó que murió por asfixia mecánica (estrangulamiento) y que su cuerpo fue desmembrado posteriormente.

El principal acusado es Claudio Barrelier, detenido por privación ilegítima de la libertad y luego imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio).