Estaba desaparecido y fue hallado asesinado en Tío Rolo: su familia pide saber qué paso

Hoy la familia de Brandon asegura desconocer por qué el chico fue asesinado . "La verdad no sabemos qué pudo haber pasado, nos pareció muy raro cuando no apareció para ir a trabajar porque estaba chocho con su trabajo nuevo. Nosotros pensamos que lo mataron al azar" , contó a La Capital Silvia, tía de Brandon. Según la mujer, el domingo cerca de las 23 Brandon salió de la casa para verse con una chica. Era habitual que saliera, pero también que avisara adónde y sobre todo que volviera. Por eso con el correr de las horas la preocupación de la familia creció al punto de salir a buscarlo por hospitales y comisarías.

"Brandon no aparece", fue el comentario que comenzó a correr entre familiares y conocidos con el paso de las horas. Entonces Silvia hizo una publicación en Facebook que se difundió rápidamente: era una foto del chico y el pedido de que ante cualquier información dieran aviso. Mientras tanto llamaron a hospitales y fueron a la comisaría 21º, donde en principio le explicaron que no podían tomar la denuncia de búsqueda de paradero hasta que pasaran 48 horas.

Un cadáver en Tío Rolo

Para ese entonces, Rosario vivía un fin de semana muy violento con cinco crímenes entre el sábado y las primeras horas del lunes, cifra que horas después se ampliría con dos homicidios más. Entre esos casos, hubo uno que en un primer momento se difundió con la víctima sin identificar.

Un cadáver había sido hallado por vecinos del barrio Tío Rolo, en la zona de Vicente Medina y Camino Nuevo a Soldini. El cuerpo tenía varios disparos y a un metro de distancia una hoja de cuaderno con un mensaje escrito a mano: "Nico Camino dejá de matar gente inocente".

Entre los mensajes que Silvia recibió luego de publicar la foto de su sobrino en Facebook, hubo uno que daba cuenta de aquel cadáver hallado en el barrio Tío Rolo y estaba acompañado por una foto del cuerpo. Si bien había sido tomada desde lejos y no se veía con precisión el rostro de la víctima, la mujer se dio cuenta de inmediato que se trataba de Brandon. "Era él, me di cuenta porque era la misma vestimenta que él tenía. Sentí un frío adentro mío", recordó Silvia.

Todavía con esperanzas de estar equivocada, la tía del chico volvió a la comisaría 21º, donde le dijeron que no tenían noticia de algún homicidio en la zona. En el Instituto Médico Legal, en tanto, por el feriado no pudo obtener más información. Le pidió al encargado de la seguridad del lugar que constatara si el cadáver no identificado del que hablaban las noticias tenía un tatuaje con determinadas características, pero el hombre le explicó que no podía hacerlo.

Recién el martes pudieron confirmar que se trataba de Brandon. "No pudieron terminar de contar la cantidad de balazos que tenía. Eran muchos, en la cara, en la garganta, en todos lados. Lo mataron como a un perro", contó Silvia.

El contexto

El mensaje hallado junto al cadáver de Brandon Ortigoza estaba dirigido a Pablo Nicolás Camino. Se trata de un hombre que está preso en la cárcel de Rawson cumpliendo una condena unificada de 24 años por dos homicidios. Uno es el de Andrés Farías, asesinado a balazos el 26 de diciembre de 2015. El otro es el de Rubén "Tubi" Segovia, un líder narco con quien había compartido pabellón en la cárcel de Coronda, donde en abril de 2018 fue asesinado a puñaladas y estrangulado.

Los conflictos actuales que protagoniza Camino están ligados a las actividades delictivas que sostiene y comanda desde la cárcel, como suele suceder con los líderes de bandas criminales que continúan ejerciendo su poder desde la seguridad de un pabellón mediante el uso de teléfonos celulares. En ese marco, Camino está acusado desde febrero de 2022 de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer balaceras y extorsiones, según los investigadores, bajo el ala de Ariel "Guille" Cantero.

>>Leer más: Preso por dos crímenes, lo acusan de liderar una violenta gavilla en barrio Godoy

En octubre de 2022, Camino y su pareja fueron imputados por otros hechos: las amenazas y una balacera ocurrida en mayo de ese año contra la oficina de la Delegación Sur de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario, ubicada en Alsina al 1600. A su vez, está sospechado de encabezar una de las facciones que, también bajo el supuesto liderazgo de "Guille" Cantero, se disputa el poder en la barra brava de Newell's.

Camino compartió pabellón con Leandro "Pollo" Vinardi, quien junto a Damián "Toro" Escobar y Marcos "Pato" Mac Caddon figuran en distintas investigaciones como quienes lideran las "cuatro células autónomas e independientes" que manejan distintos negocios delictivos desde el paravalanchas leproso. Los nombres de Vinardi y Escobar trascendieron en las últimas semanas luego de una serie de hechos violentos en los que aparecieron carteles con advertencias que los tenían como destinatarios. El más llamativo fue el asesinato de Lorenzo "Jimi" Altamirano, el músico y artista callejero que fue asesinado en la puerta de la cancha de Newell's luego de haber sido raptado al voleo, según la principal hipótesis que maneja la fiscalía de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Con ese trasfondo es que aparece un posible contexto detrás del crimen de Brandon Ortigoza. El mensaje hallado junto a su cuerpo reprocha el asesinato de personas inocentes, lo que por los nombres en común y ligados entre sí hacen suponer una posible vinculación. Sin embargo, los fiscales ya advirtieron de la complejidad de estos hechos acompañados de mensajes, dado que pueden ser utilizados para desviar investigaciones o para que bandas enfrentadas se incriminen delitos.

>>Leer más: Un crimen atroz que reaviva la puja de las células internas de la banda Los Monos

Desorientados

Los familiares de Brandon Ortigoza aseguran no tener idea quién es Pablo Nicolás Camino, más que lo que cualquier ciudadano puede enterarse a través de los medios de comunicación. Atraviesan estos días con mucha incertidumbre y a la expectativa de que la investigación, a cargo del fiscal Ademar Bianchini, avance rumbo al esclarecimiento de lo ocurrido con el chico.

A juzgar por las cinco vainas servidas calibre 9 milímetros halladas en el lugar donde los vecinos de Tío Rolo encontraron el cuerpo de Brandon, parece estar claro que el crimen se cometió ahí mismo. Sin embargo, los familiares de la víctima no tienen idea cómo fue que el chico llegó hasta ahí. "Nosotros pensamos que lo mataron al azar, porque hasta las 11 de la noche del domingo estuvo en casa y dijo que se iba a ver con una chica", remarcó su tía Silvia.

La mujer manifestó críticas al manejo del asunto que hicieron las comisarías a las que la familia acudió a pedir ayuda. "Cuando desapareció un par de horas pensamos que algo había pasado porque él siempre avisaba. La policía nos tomó la denuncia después de insistir mucho y porque se dieron cuenta que hablábamos en serio", contó Silvia. "Ellos tienen herramientas para ayudar, pero nosotros nos enteramos de la muerte por el boca en boca, si fuera por la policía y la Justicia todavía lo estamos buscando", agregó.

"Él era un pibe trabajador. No veía la hora de cumplir los 18 para conseguir un trabajo y comprarse una motito", contó la mujer sobre Brandon. El chico había hecho changas de fletero en el Mercado de Productores de 27 de Febrero al 3600, después había conseguido un empleo en el restorán La Estancia y hacía unas semanas había empezado a trabajar en una verdulería. También pensaba retomar los estudios en la Escuela Nº 1202 Gendarmería Nacional, a la cual según su tía había dejado de ir "por cosas de adolescente y porque quería trabajar". "Queremos justicia para que dejen de pagar los inocentes", pidió Silvia.