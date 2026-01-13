La Capital | Ovación | Cóccaro

Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newell's

"Tuve muchas oportunidades, pero que los entrenadores me hayan llamado para contar conmigo incidió en la decisión", declaró tras su primera práctica en la Lepra

13 de enero 2026 · 08:59hs
Y cuando sale la luna

Y cuando sale la luna, apareció el bravo Cóccaro. El uruguayo firmó contrato y entrenó con sus nuevos compañeros.
Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newells

"Cuando me fui de Argentina perdí ese sentimiento que hay en el fútbol argentino. Vengo a buscar eso en Newell's", simplificó Matías Cóccaro, uno de los flamantes refuerzos de la Lepra que fue presentado ante la sociedad Rojinegra y cumplir con su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, además de calzarse la pilcha con los colores que lo acompañarán -en principio- hasta fines de 2028. Precisamente ese es el vínculo con la entidad del Parque que firmó el atacante en la jornada del lunes.

Una de las premisas fundamentales de Newell's estaba enfocado en la necesidad de contratar un atacante tras las partidas de Cocoliso González y Juanchón García. Y el Zorro apareció en escena cuando salió la luna en Bella Vista como una de los objetivos principales. La pelea no fue simple porque en el medio le aparecieron otras opciones potables (Talleres y Gimnasia) e incluso la chance de regresar a Huracán, pero finalmente la dirigencia Leprosa dejó su sello, ganó el duelo y se quedó con un nombre con sonido de "refuerzo".

El regreso de Cóccaro

"Tenía ganas de volver al fútbol argentino. Tuve muchas oportunidades, pero que los entrenadores me hayan llamado para contar conmigo incidió en que tomara esta decisión de venir a Ñuls", contó el uruguayo en la charla con la prensa de la institución.

>>Leer más: Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Cóccaro firmó un contrato que tendrá una duración hasta diciembre de 2028 y llegó en condición de libre tras su último paso por Atlas (México), club que lleva precisamente los mismos colores de la Lepra. Pero su arribo se concretó con un detalle particular y que fue dado a conocer por Ovación días atrás: lo hizo bajo la modalidad de meritocracia deportiva implementada por el club. Todo esto, según aclaró la entidad, "se basa en datos físicos y de rendimiento con el fin de proteger el bienestar económico y sustentabilidad de la institución".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2010897260247425206&partner=&hide_thread=false

La felicidad del Zorro Cóccaro

"Estoy muy feliz por esta oportunidad. Va a ser muy lindo jugar en el Coloso y disfrutar de todo eso", exclamó el atacante, que luce su característico bigote onda Zorro con el fin de mantener el apodo ganado hace un largo tiempo. "Tengo muchas expectativas. Quería volver a sentir lo que es el fútbol argentino". Será muy lindo jugar en el Coloso", agregó Cóccaro, quien tras su partida de Parque Patricios pasó por Montreal (Canadá) y el fútbol mexicano.

zorro cóccaro

El uruguayo llega con el fin de recuperar ese poder de gol que supo tener en el Globo y que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Newell's fue la opción que más lo sedujo para conseguir ese objetivo y en la jornada de este lunes finalmente se convirtió en la sexta incorporación del presente mercado de pases junto a Gabriel Arias, Michael Hoyos, Walter Núñez, Franco García y Nicolás Goitea.

