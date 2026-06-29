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Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

Desde el área Seguridad del gobierno provincial remarcaron que, tras el incidente en Carcarañá, se ponen bajo la lupa los operativos en las ligas regionales

29 de junio 2026 · 11:02hs
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Trágico hecho en Carcarañá. Un policía sufrió gravísimas heridas tras la final de la Liga Cañadense. El efectivo quedó en estado crítico 

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Trágico hecho en Carcarañá. Un policía sufrió gravísimas heridas tras la final de la Liga Cañadense. El efectivo quedó en estado crítico 

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, expresó su consternación por el estado de salud “irreversible” del policía Damían López, quien sufrió una brutal agresión al finalizar el partido de fútbol entre Sportivo Las Parejas y Cremería en Carcarañá.

Pero, a la vez, el funcionario también instó a los dirigentes de los clubes “a trabajar en forma conjunta” para bajar los niveles de violencia que se dan en las distingas ligas del fútbol del interior de la provincia. "Ahora, lo importante es la salud del policía. Pero más allá de las sanciones a los clubes y de la investigación de Fiscalía para identificar a los responsables de la agresión, se impone rever todos los operativos para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse", afirmó.

En declaraciones a LT8 realizadas este lunes durante el derribo de un búnker de venta de drogas en 27 de Febrero y Gutenberg, Peverengo fue consultado sobre gravísimo incidente ocurrido ayer domingo en Carcarañá.

Reunión previa al incidente en Carcarañá

“El estado de salud del policía es irreversible. Nos preocupa y nos duele también porque hace 15 días estuvimos reunidos con los dirigentes de la Liga Cañadense para explicar cómo estamos trabajando en seguridad. Son los propios dirigentes que piden menos policías y uno siempre quiere colaborar, pero el mensaje que les bajamos es que las canchas de fútbol no tienen que ser un lugar donde está todo permitido”.

>> Leer más: El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

“Nuestra responsabilidad tiene que ver con diagramar los operativos para prevenir situaciones violentas, pero no podemos abordar es el comportamiento de las personas. Si no empezamos a trabajar en forma conjunta sobre el comportamiento de las personas en una cancha de fútbol, más allá si es en primera división o en una liga del interior, no vamos a encontrar la solución definitiva. Hablar de poner más o menos policías es caer en un simplismo. Cuando en el fútbol, las cosas se tratan de forma simplista, los resultados están a la vista”, subrayó el funcionario provincial.

Al hacer un resumen de los hechos que terminaron con el policía López al borde de la muerte, Peverenco reseñó: “Una vez terminado el partido en el que perdió el local (Cremería), la hinchada local empezó a arrojar ladrillos u objetos contundentes a la hinchada visitante. Por eso, intervino personal policial con la mala suerte de que una piedra le pegó en la cabeza a un efectivo. Producto de ese impacto, el agente cayó al piso y golpeó la cabeza contra un hierro que había en las instalaciones del club”.

Violencia en el fútbol del interior

“Muchas veces toma notoriedad la violencia en la primera división, pero en el fútbol del interior tenemos muchísimos problemas, y por eso estamos recorriendo las distintas ligas. Estuvimos en Reconquista, Vera y también en la Cañadense, llevando el mensaje y hablando con los dirigentes. Con lo que pasó ayer, evidentemente el mensaje no caló. Ahora lo importante es el estado de salud del policía. Más allá de la sanción que recibirán los clubes y de la investigación que lleva adelante el MPA para detener a los responsables, se impone rever todos los operativos para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse”.

>> Leer más: Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

"Reitero, si no trabajamos en forma conjunta en el comportamiento de la gente en las canchas de fútbol, nunca vamos a encontrar una solución de fondo", insistió el funcionario.

Trabajo en conjunto para bajar la violencia

Acerca de la cantidad de policías que estaban ayer abocados al operativo de seguridad del partido, Peverenco indicó que fueron 60 efectivos y que entre las dos parcialidades había aproximadamente 600 personas.

"Con esos números venimos trabajando. Entendemos que fue el operativo necesario para ese partido. La solución a la violencia en el fútbol no pasa por el número de policías. Pasa por trabajar junto a los dirigentes. No quitamos nuestra responsabilidad en la conducción de la policía en operativos de cancha. Pero también está el rol que cumplen los dirigentes de los clubes para que las instalaciones estén como corresponde, a la altura de las circunstancias, y que brinden un marco seguro para que la gente disfrute de un partido de fútbol".

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