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Una seguidilla de episodios de violencia en las ligas empañan al fútbol del interior

Lo sucedido en Carcarañá, donde un policía fue atacado salvajemente, desnudó una situación que se repite. De hecho, este fin de semana hubo varios incidentes

29 de junio 2026 · 13:08hs
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El choque entre Porvenir Talleres y Empalme Central terminó con una gresca lamentable. 

El choque entre Porvenir Talleres y Empalme Central terminó con una gresca lamentable. 

El grave episodio de violencia que se generó en Carcarañá y que dejó a un policía con muerte cerebral no es aislado. Se suma a la gran cantidad de hechos que se vienen registrando en las diversas ligas del interior en los últimos años. La reacción desmedida tras un resultado deportivo muchas veces deriva en hechos graves, con heridos y daños. Este domingo, la escena brutal se registró tras la consagación de Sportivo Las Parejas ante Cremería, en la final del Apertura de la Cañadense.

Un agente que fue a realizar adicionales en un partido de fútbol resultó gravemente herido tras el accionar de desconocidos y ahora la Justicia es la que debe investigar para encontrar los responsables. Cada fin de semana se producen disturbios, que en muchas ocasiones no terminan con la gravedad de lo sucedido en Carcarañá.

Sin ir más lejos, el clásico de este fin de semana de la división reserva entre Atlético Empalme y Empalme Central debió ser suspendido a los 20 minutos del primer tiempo. Después de que el árbitro expulsara a tres jugadores, los equipos protagonizaron una batalla campal en la que un futbolista recibió una salvaje patada en la cabeza mientras estaba en el suelo. Por este motivo, debió ser trasladado de inmediato al Samco local.

>>Leer más: Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

Este mismo domingo también terminó en escándalo el choque entre Porvenir Talleres y Empalme Central (Liga Regional del Sud), donde muchos hinchas ingresaron al campo de juego y se produjo una guerra campal.

>>Leer más: Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

>>Leer más: Otra vez violencia en el fútbol: un chico de quinta división agredió a un rival

Violencia que no tiene fin

Los episodios relacionados a violencia en el fútbol regional se repiten. A fines de abril de este año, en San Lorenzo, en ocasión de un encuentro de quinta división entre Colón y Combate de la vecina localidad, la madre de un joven jugador denunció que su hijo había sido golpeado salvajemente cuando el árbitro dio el pitazo final del partido.

En noviembre de 2025, padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro durante un partido entre Unión y Progreso y Agrupación Deportiva Infantil de Rosario. El referí tuvo que abandonar el club con custodia policial.

>>Leer más: Violencia en un partido de sexta división de la Liga Rosarina: dos adolescentes internados

Un poco más lejos, en mayo de 2022, un encuentro entre dos clubes de sexta división de la Liga Rosarina, María Reina y Unión Americana, dos adolescentes resultaron internados por diversas heridas. Uno de ellos fue dado de alta rápidamente, mientras que otro joven de 17 años sufrió fractura de cráneo y pómulo y fisura de mandíbula.

Otro caso de suma gravedad sucedió también en 2016 (en un partido por la Liga San Martín) cuando un policía, al intentar evitar el enfrentamiento entre dos parcialidades, recibió un impacto durísimo en la cabeza (un trozo de cordón cuneta o piedra de gran tamaño) que le fracturó el cráneo de forma severa.

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