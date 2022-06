En un oscuro hecho acribillaron a una mujer en un pasillo del bajo Ayolas

Yoana Soledad Maciel tenía 32 años y nunca vivió en el pequeño asentamiento del bajo Ayolas y acceso Sur, debajo del viejo puente ferroviario. Pero allí, en el segundo pasillo de acceso a las casitas de material y chapa que se abre por calle Schmild apareció tirada y herida de muerte pasadas las 20 del domingo. Los vecinos dicen que escucharon gritos y luego varios disparos, y que al salir la vieron allí, tirada sobre la tierra. “No es de acá la chica”, cuentan unos pocos. Y no, no era de ahí. Vivía con sus tres hijos y su pareja en La Ribera y Nogués, una de las zonas más humilde de Villa Gobernador Gálvez, a metros del río. Ahí estuvo hasta las 19.30 del domingo con Fabiana, con quien convivía, y un rato después en el lugar donde la mataron. “¿Cómo llegó en bicicleta y en poco tiempo de acá a Ayolas?”, se preguntó Fabiana ante el cronista. Y no tuvo respuestas.