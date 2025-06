En un control policial se secuestró un arma, un auto y detuvieron a cuatro personas

La persecución que se inició en Vuelta de Obligado y Andrade, en barrio las Delicias y culminó en la villa Flammarión. Personal policial intentó interceptar a cuatro ocupantes de un Peugeot 308 en esa esquina de Las Delicias y al evadirlos emprendieron se fugaron a muy alta velocidad, así fue que un móvil inició la persecución que terminó en Gutiérrez y Flammarión. Finalmente cuando los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) lograron detener el vehículo y se identificó y detuvo a José Daniel C. (28 años), Jazmín Juliana C. (26), Iván Aníbal C. (25) y Natanael Julián R. (24) y se secuestró un arma de fuego y el automóvil. Lo llamativo fue que al llegar a la esquina de zona sur los cuatro abandonaron el auto y corrieron para distintos lugares, pero fueron perseguidos a pie por los agentes y detenidos.