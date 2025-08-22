La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez será nuevamente sede de una travesía a remo a nivel regional

Este sábado 23 de agosto desde las 10, en la Costa Central a la altura de la Bajada Kennedy, competirán 40 botes de tres tripulantes en un recorrido de 21 km por el río Paraná

22 de agosto 2025 · 14:00hs
Los botes se concentrarán a las 8 de la mañana para largar a las 10.30 y recorren el circuito hacia el norte dando la vuelta al banquito San Andrés. Esto forma parte de la Copa Santa Fe de Remo.

La ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en una organización conjunta, entre la Municipalidad, el Club de Remo de VGG y la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, será sede por segundo año consecutivo de una regata de remo travesía a nivel regional. En esta oportunidad, el evento tendrá un recorrido de 21 kilómetros y la participación de aproximadamente 40 botes del tipo Doble Par con Timonel, los cuales están integrados por 3 tripulantes que alternan en los roles de remar y timonear.

La largada será este sábado 23 de agosto desde las 10.30 hs en la costanera central a la altura de la Bajada Kennedy. Participarán más de 100 deportistas provenientes de Santa Fe Capital, Agrupación Vuelta del Paraguayo, Regata de San Nicolás, Rosario Central sede Granadero Baigorria, Club de Remo VGG, y de Rosario vienen Remeros, Rowing, Regatas, Malvinas, Bajada España y Náutico.

La travesía

Con respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, señaló: “Este sábado vamos a ser sede de un evento deportivo que nos pone en un calendario provincial, que nos llena de mucho orgullo. No solamente desde lo deportivo, sino con lo que respecta a la recuperación de nuestra costa central, un proyecto que viene liderando nuestro intendente Alberto Ricci en poner en valor esta costa y todos los espacios públicos de la ciudad”.

remo

“Vamos a estar recibiendo a distintos clubes de la zona, de San Nicolás, de Baigorria, de Rosario, a nuestro Club de Remo de Villa Gobernador Gálvez. Poner en agenda este tipo de actividades nos llena de orgullo”, agregó.

Por su parte, Augusto Robert, quien es dirigente del Club de Remo de VGG, expresó que “Hace ya dos años que estamos con el Club de Remos en la ciudad y por segunda temporada consecutiva organizar una regata de remo travesía, es una modalidad que se compite en circuito de 21 kilómetros que va a tener largada en bajada Kenendy y el río y va a tener llegada en el mismo lugar”.

“Se concentran los botes a las 8 de la mañana para largar a las 10.30 y recorren el circuito hacia el norte dando la vuelta al banquito San Andrés. Esto forma parte de la Copa Santa Fe de Remo, donde hay regatas en diferentes puntos de la provincia, y en este caso en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez”, finalizó.

Recuperación de la costa central

En el marco del “Plan de recuperación de la costa central”, en el sector comprendido entre las bajadas Alem y Lisandro de la Torre, entre Lisandro de la Torre y Kennedy, y también desde Alem hacia Comandante Espora, recuperamos y pusimos en valor 45.000 metros cuadrados y más de 500 metros de costa.

Entre otras tareas, también realizamos mejorado y nivelado de suelo, corte de césped y desmalezamiento, plantación de 50 árboles, y próximamente colocación de mobiliario como bancos, mesas y parrilleros.

>> Leer más: Villa Gobernador Gálvez avanza con la recuperación de la costa central

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

