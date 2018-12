Dictan prisión preventiva para miembros del clan Caminos por asociación ilícita

La Justicia dictó hoy prisión preventiva efectiva para una importante cantidad de integrantes del clan Caminos por el delito de asociación ilícita. La resolución fue tomada por el juez de primera instancia José Luis Suárez, quien aceptó las imputaciones de los acusados por haber sido parte de una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos indeterminados, contra la propiedad, la libertad y la integridad física de las personas.

Suárez se expidió hoy luego de que el Juzgado Federal a cargo del juez federal Carlos Vera Barros le diera competencia debido a que los delitos atribuidos de esta organización tienen conexión con la comercialización de estupefacientes.

Según fuentes de Fiscalía, la banda de los Caminos actuaba a partir de las directivas que daba desde la cárcel Alexis Caminos (hijo del ex jefe de la barra brava de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos), pieza fundamental del clan que mantuvo con la familia Funes una guerra sin cuartel que arrojó entre 2016 y 2018 al menos 28 homicidios.

Tras la audiencia que se realizó hoy en la sala 8 de la Oficina de Gestión Judicial el magistrado Suárez dictó la prisión preventiva efectiva para Alexis Caminos, Andrés C. , Emiliano S. , Matías R. , Karen C. , Alan S., Mariela U., Fidel C., Nélida A., Ramón A., Cristian U., Juan Manuel A. y Kevin D..

Además, dispuso prisión domiciliaria para Karen B., Maximiliano V., Micaela F., Clara J., Esteban G., Antonella C., Matías C., Lucas B., Dalma A.y Tamara M.

Días atrás, a estos miembros del clan Caminos se les había dictado prisión preventiva por 60 días por los delitos de usurpaciones, coacciones y tenencias de armas a varios integrantes del clan Caminos que fueron detenidos durante los allanamientos realizados el jueves último en el barrio Municipal, en la zona sur de Rosario.