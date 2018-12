La Justicia dictó hoy la prisión preventiva por 60 días por los delitos de usurpaciones, coacciones y tenencias de armas a varios integrantes del clan Caminos que fueron detenidos durante los allanamientos realizados el jueves último en el barrio Municipal, en la zona sur de Rosario.

A las seis de la mañana del jueves último unos 150 efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó más de 27 domicilios en distintos barrios de la zona sur en un operativo en el que se demoró a 44 personas, de las cuales 18 quedaron detenidas.

Además se secuestró una importante cantidad de droga y un par de armas de fuego. Según fuentes de Fiscalía, la banda actuaba a partir de las directivas que daba desde la cárcel Alexis Caminos (hijo del ex jefe de la barra brava de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos), pieza fundamental del clan que mantuvo con la familia Funes una guerra sin cuartel que arrojó entre 2016 y 2018 al menos 28 homicidios.

La investigación, que derivó en el operativo se inició en febrero pasado y es una derivación de la pesquisas sobre la guerra entre las familias ligadas al tráfico de estupefacientes en la zona sur. No obstante, la cantidad más importante de estupefaciente fue hallada en una casa de barrio las Flores. Incluso, trascendió que uno de los domicilios allanados funcionaba como laboratorio de estiramiento de cocaína.

Hoy, en una audiencia que se extendió por espacio de 7 horas, los fiscales Viviana O'Connel y José Luis Caterina imputaron a Alexis Damián C., Andrés C., Karen B., Emiliano S., Matías R., Karen C., Alan S., Maximiliano V., Micaela F., Clara J., Esteban G., Mariela U., Fidel C., Antonella C., Matías C., Lucas B., Nélida Cayetana A., Dalma Magalí A., Tamara Pamela M., Ramón Darío A., Cristian U., Juan Manuel A.y Kevin D. por los delitos de usurpaciones, coacciones y tenencias de armas.

Por las calificaciones presentadas, a todos los imputados se les dictó prisión preventiva por 60 días.

El juez de 1ª Instancia Jose Luis Súarez se declaró incompetente en relación a la calificación de "asociación ilícita" presentada por la Fiscalía entendiendo que los delitos atribuidos tienen "una conexión indudable con la comercialización de estupefacientes" a la que también se dedicaba la banda. Por lo tanto, decidió remitir las actuaciones al fuero federal.