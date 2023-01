El financista Patricio Carey, imputado por lavado de activos, recuperó su libertad

El magistrado, por otra parte, le dictó al financista diversas reglas de conducta, como la prohibición de contacto por cualquier medio con todo imputado o testigo vinculado a la investigación y la prohibición de salida del país. Algo cuyo cumplimiento es definitorio para no volver a quedar privado de la libertad.

El empresario había sido detenido el pasado 4 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de regresar del Mundial de Qatar 2022. Contaba con un pedido de captura librado en los días previos al surgir nueva evidencia en la causa que se le sigue por lavado de activos.

>> Leer más: Imponen prisión preventiva por 90 días a un financista rosarino por lavado de activos

Carey fue imputado junto a otros directivos de la financiera Cofyrco por el delito de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de DNI ajenos.

El fiscal Sebastián Narvaja les atribuyó haberle vendido dólares en forma ilegal al asesinado narco Marcelo "Coto" Medrano, quien horas antes de su muerte había comprado en la financiera algo más de 17 mil dólares.

El otro delito por el cual fueron imputados se relaciona con el hallazgo durante un allanamiento de 174 DNI que habían sido extraviados en un boliche de La Fluvial y que fueron utilizados para realizar compras de dólares a nombre de sus titulares.

La investigación de la fiscalía incluyó 90 entrevistas a los titulares de esos documentos para constatar que los habían extraviado y que no habían realizado compras de divisas.

La razón por la que el 7 de diciembre le dictaron la prisión preventiva por 90 días fue porque los fiscales afirmaron haber detectado que hubo presiones contra testigos de la causa para declarar en un sentido que no complicara a Carey. Eso para los acusadores supuso un nivel de peligrosidad procesal de parte del imputado.

El testigo en cuestión en un primer momento declaró que no tenía mucho contacto con el imputado, que era una persona cerrada. Luego, ante una segunda convocatoria de la fiscalía en la que solicitó que no quedara registro de su declaración por temor a represalias, dio detalles de cómo funcionaba la financiera y el rol de dirección que tenía Patricio Carey. El contacto de éste con su ex empleado habría sido determinante en su actitud al declarar, lo que fue considerado por la jueza como entorpecimiento probatorio.

Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno valoraron tal cosa negativamente en relación a dos incidentes previos: el hecho de que en la primera ocasión en que fue allanado el imputado se sustrajo al procedimiento y, por otra parte, que computadoras que se buscaba secuestrar no pudieron ser cauteladas.

Los fiscales tuvieron conocimiento de las referencias del testigo el 18 de noviembre, cuando Carey se encontraba de viaje en Qatar, razón por la que dispusieron su detención al volver pese a que no tenía prohibición de salir del país y había avisado a la Justicia.