Detectan que dinero de venta barrial de drogas iba a un financista de Puerto Norte

Este último fue apresado en su departamento frente al río. Realizaba préstamos de efectivo, negociaba piezas de oro y moneda extranjera. Once detenidos, armas y 8 millones de pesos secuestrados.

Dos de los domicilios allanados están conectados a una mujer con alto perfil en el campo de las organizaciones dedicadas a la venta urbana de estupefacientes. Se trata de Lorena Verdún, ex mujer y madre de tres hijos de Claudio Pájaro Cantero, el fallecido ex líder de la Banda de Los Monos, quien recibió condena en una causa de drogas, y estuvo recientemente en una cárcel federal tras un incidente posterior con secuestro de armas, actualmente con prisión domiciliaria. Según fuentes judiciales Verdún fue investigada pero no se detectó mérito para involucrarla en esta causa.