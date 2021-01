Este grupo presta plata en barrios pero es conocido en el mercado de productores de 27 de Febrero y San Nicolás. Ofrecen efectivo en general a personas sin condiciones de tomar dinero en entidades oficiales pero que tienen alguna actividad que les posibilita repago. El acuerdo es entregar una cantidad, por ejemplo 8 mil pesos, y devolver diariamente 200 en plazos muy largos, que se extiende hasta producir a los prestamistas entradas leoninas. Se calcula que ganan el 360 por ciento anual lo que supone un lucro exorbitante.

La conexión policial

La funcionaria policial le pidió que le pasara con el hombre del retén. Se identificó con su nombre, le explicó que era subinspectora de la AIC y le dijo: “Esta persona lleva ese dinero para pagar un operación por una persona que había fallecido de coronavirus en el Carrasco". Le solicitó que bajo su responsabilidad lo dejara ir. Ahora esta mujer será acusada en audiencia por incumplimiento de deberes y encubrimiento por los fiscales que investigaron, Federico Rébola y Valeria Haurigot.

A partir de datos fragmentados la Brigada Operacional Delegación de Tribunales realizó tareas de pesquisa en el Mercado de Productores donde establecieron que personas de nacionalidad extranjera realizaban préstamos y cobranzas en el lugar. Uno e los que se dedicaba a eso era un tal Brian pero su verdadero nombre, decían, era Víctor. Y su socio era José Francisco Ch. quien tenía un permiso de circulación expedido por el mismo mercado. Allí constaban datos de su identidad y que utilizaba una moto cuya marca y patente figuraban. En su actividad registrada había escrito: “Servicio de cobranzas”.

La consulta al Registro Nacional de las Personas dejó claro que José Francisco Chavarría no era colombiano sino ecuatoriano. Su fotografía era coincidente con las descripciones de la víctima del disparo. También quedaba claro que la moto que tenía a su nombre era la Yamaha usada para disparar contra el changarín.

La sombra del colombiano

Las escuchas telefónicas

A partir de datos fragmentados la Brigada de Tribunales realizó tareas de pesquisa en el Mercado de Productores donde establecieron que personas de nacionalidad extranjera realizaban préstamos y cobranzas en el lugar. Uno e los que se dedicaba a eso era un tal Brian pero su verdadero nombre, decían, era Víctor. Y su socio era José Chavarría quien tenía un permiso de circulación expedido por el mismo mercado. Allí constaban datos de su identidad y que utilizaba una moto cuya marca y patente figuraban. En su actividad registrada había escrito: “Servicio de cobranzas”.

Las escuchas telefónicas ordenadas reflejan con elocuencia que los diálogos son entre personas que se dedican a préstar dinero y a cobrar con una tasa de retorno usuraria. Hay también referencia a que organizan la compra de dólar ahorro a través de terceras personas que prestan su nombre y su DNI para comprar hasta 200 dólares a precio oficial y luego negociarlos a un precio mayor en el mercado blue “obteniendo con esta maniobra una ganancia en fraude y violación contra el orden financiero vigente”.

En varios diálogos captados se evidencia la forma de otorgamiento de créditos, los altos montos negociados y la tasa usuraria cobrada. Se advierte en varios casos que los clientes toman dinero luego de cancelar sus créditos. Por ejemplo se habla en una ocasión de un préstamo de 10 mil pesos con devoluciones a razón de 750 pesos por día en un plazo que ubican la tasa de interés a 360 por ciento anual.

Estas personas hablan con otra persona de nombre Rafael que es el que demuestra tener mayor capacidad económica, que está identificado y tiene pedido de captura.