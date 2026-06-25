Estrenos de cine en Rosario: "Jackass", animé, trhiller y el adelanto de los "Minions"

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
La cartelera de cines de Rosario recibe el esperado regreso de la saga Jackass con "Jackass: Best and Last", una comedia dirigida por Jeff Tremaine. Johnny Knoxville y su pandilla vuelven a la pantalla grande para una última aventura que combina nuevas acrobacias y disparates con algunos de los momentos más recordados de los últimos 25 años.
Con la participación de Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Dave England, Danger Ehren y Preston Lacy, la película se presenta como una celebración del humor irreverente y las bromas extremas que convirtieron a Jackass en un fenómeno mundial. Entre risas, golpes y situaciones tan absurdas como impredecibles, esta despedida promete convertirse en un evento especial para los seguidores de la franquicia.
La cartelera de cines de Rosario suma una propuesta especial para los fanáticos del animé. Se trata de en una recopilación de los primeros episodios de la temporada final de una de las sagas más esperadas del género. La Guerra Sangrienta de los Mil Años entra en su etapa decisiva mientras la destrucción amenaza con consumirlo todo y los Soul Reapers y los Quincies se preparan para el enfrentamiento final. En este contexto, Yhwach avanza hacia el Palacio Real y el destino de Ichigo, sus aliados y la Sociedad de Almas queda al borde del colapso.
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Los colores del tiempo propone un viaje entre generaciones a partir de una historia marcada por los secretos familiares y la memoria. La película sigue a cuatro primos que heredan una casa abandonada en Normandía y, mientras revisan sus pertenencias, descubren la existencia de una misteriosa antepasada llamada Adèle. A partir de ese hallazgo, reconstruyen el camino que la joven emprendió a los 20 años cuando dejó su tierra natal para instalarse en el París de finales del siglo XIX, en los años del nacimiento del impresionismo y la fotografía.
Dirigida por Adrián Chiarella y protagonizada por Joe Bird, Stacy Clausen y Jeremy Blewitt, este thriller sigue la historia de dos adolescentes deben escapar de una entidad maligna que adopta la forma de la persona que más quieren.
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Como preestreno especial, llega "Minions & Monstruos", la nueva película de los personajes más populares del universo de Illumination. Dirigida por Pierre Coffin, creador de la voz de los Minions y responsable de las primeras entregas de "Mi Villano Favorito", la historia muestra cómo estas criaturas amarillas conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo y terminaron desatando monstruos que amenazan con sembrar el caos en el planeta.
Entre situaciones absurdas, humor y aventuras, los Minions intentarán solucionar los problemas que ellos mismos provocaron. La película expande una de las franquicias animadas más exitosas del mundo y podrá verse en funciones de preestreno el miércoles 1 de agosto.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 18 de junio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
En los casos donde las familias no abonaron, el gobierno provincial inició demandas judiciales para ejecutar la deuda, un proceso que puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales