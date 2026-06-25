Estrenos de cine en Rosario: "Jackass", animé, trhiller y el adelanto de los "Minions"

Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

El preestreno de "MInions & Monstruos" forma parte de la cartelera de los cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

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La cartelera de cines de Rosario recibe el esperado regreso de la saga Jackass con "Jackass: Best and Last", una comedia dirigida por Jeff Tremaine. Johnny Knoxville y su pandilla vuelven a la pantalla grande para una última aventura que combina nuevas acrobacias y disparates con algunos de los momentos más recordados de los últimos 25 años.

Con la participación de Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Dave England, Danger Ehren y Preston Lacy, la película se presenta como una celebración del humor irreverente y las bromas extremas que convirtieron a Jackass en un fenómeno mundial. Entre risas, golpes y situaciones tan absurdas como impredecibles, esta despedida promete convertirse en un evento especial para los seguidores de la franquicia.

-"Bleach: thousand years war: the calamity" - Japón, 88 minutos.

La cartelera de cines de Rosario suma una propuesta especial para los fanáticos del animé. Se trata de en una recopilación de los primeros episodios de la temporada final de una de las sagas más esperadas del género. La Guerra Sangrienta de los Mil Años entra en su etapa decisiva mientras la destrucción amenaza con consumirlo todo y los Soul Reapers y los Quincies se preparan para el enfrentamiento final. En este contexto, Yhwach avanza hacia el Palacio Real y el destino de Ichigo, sus aliados y la Sociedad de Almas queda al borde del colapso.

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-"Los colores del tiempo" - Estados Unidos, 108 minutos.

Los colores del tiempo propone un viaje entre generaciones a partir de una historia marcada por los secretos familiares y la memoria. La película sigue a cuatro primos que heredan una casa abandonada en Normandía y, mientras revisan sus pertenencias, descubren la existencia de una misteriosa antepasada llamada Adèle. A partir de ese hallazgo, reconstruyen el camino que la joven emprendió a los 20 años cuando dejó su tierra natal para instalarse en el París de finales del siglo XIX, en los años del nacimiento del impresionismo y la fotografía.

- "Leviticus: Ritual de Sangre"- Australia, 88 minutos

Dirigida por Adrián Chiarella y protagonizada por Joe Bird, Stacy Clausen y Jeremy Blewitt, este thriller sigue la historia de dos adolescentes deben escapar de una entidad maligna que adopta la forma de la persona que más quieren.

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-"Minions & Monstruos" (preestreno): Estados Unidos, 85 minutos. Sólo miércoles 1/7

Como preestreno especial, llega "Minions & Monstruos", la nueva película de los personajes más populares del universo de Illumination. Dirigida por Pierre Coffin, creador de la voz de los Minions y responsable de las primeras entregas de "Mi Villano Favorito", la historia muestra cómo estas criaturas amarillas conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo y terminaron desatando monstruos que amenazan con sembrar el caos en el planeta.

Entre situaciones absurdas, humor y aventuras, los Minions intentarán solucionar los problemas que ellos mismos provocaron. La película expande una de las franquicias animadas más exitosas del mundo y podrá verse en funciones de preestreno el miércoles 1 de agosto.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 18 de junio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. "Supergirl" (Acción): Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia. "El día de la revelación" (ciencia ficción): se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo?

se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo? "Scary Movie: terroríficamente incorrecta": (comedia) veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo.

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"Backrooms: sin salida": (supenso) después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse.

(supenso) después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse. “Obsesión”: (suspenso) el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

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Beneficios y descuentos

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