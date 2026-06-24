La gran noticia que Rosario esperaba: vuelve el Turismo Carretera al Juan Manuel Fangio

El presidente del Juan Manuel Fangio Fabián Svegliati lo había anticipado y se concretó: después de 7 años, vuelve a Rosario el Turismo Carretera

Día histórico para Rosario. El Turismo Carretera, a punto de largar en la pista húmeda del Juan Manuel Fangio. Fue el 5 de mayo de 2019. Inolvidable.

Y se concretó el regreso nomás. El Turismo Carretera , la categoría más importante del país y la más longeva del mundo, volverá al Juan Manuel Fangio de Rosario y para concretar una carrera de la Copa de Oro. Un sueño cumplido.

Fue el 5 de mayo de 2019, un día inolvidable, cuando el TC llegó al Fangio por primera vez en la historia. Se habían hecho los dos alargues en la pista, el autódromo cobró vida de nuevo, pero tras esa enorme puesta en escena, no volvió más.

Claro, entonces, los gobiernos provinciales y municipales eran de igual signo político, pero ya para 2020 la cosa cambió. Llegó encima la pandemia y no tiraron juntos para que Rosario mantuviera la plaza. Ahora se recuperó.

El presidente del autódromo, Fabián Svegliati, un hombre que viene del automovilismo bien de base como las Categorías Agrupadas Federadas, impulsó el regreso, llevó adelante las obras pedidas y este miércoles la ACTC dio la buena noticia.

El TC, con su enorme parque automotor que ronda los 55 autos en pista (más unos 20 del TC Pista), vendrá al Fangio a disputar la tercera fecha de la Copa de Oro, es decir, cuando se definirá el título. Por lo que cobra una trascendencia mucho mayor.

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Concretamente, el 25 de octubre será el día de la carrera, aunque ya habrá actividad en pista el sábado 24. Tres semanas antes, el TC también pasará muy cerca de Rosario, ya que disputará la segunda fecha en San Nicolás.

La Copa de Oro se iniciará en el Rosendo Hernández de San Luis el 13 de setiembre y luego de Rosario la Máxima se trasladará a Río Cuarto el 15 de noviembre, para cerrar con el premio Coronación el 6 de diciembre en el Mouras de La Plata.

Cómo se fue dando esta oportunidad

Hace poco más dedos meses hubo una inspección por parte de las autoridades de la ACTC y ya para entonces el mensaje bajaba optimista. La idea original era recibir a las TC Pick Up y TC Mouras como paso previo al TC, pero los tiempos se adelantaron.

Primero, en abril, se confirmó que la TC Pick Up llegaría a Rosario el 15 y 16 de agosto para la séptima fecha y se especulaba que iba a ser una especie de prueba para ratificar al TC, en principio para el año siguiente. Pero ni una cosa ni la otra. Y el TC fue confirmado ya para el Fangio.

Lo cierto es que se trabajó mucho en la ampliación del playón de boxes sobre todo, pero también en el reasfaltado del primer curvón, algo ya estrenado con éxito con el TN y el TP, además de agrandar zonas de leca y alargar el muro posterior a ese curvón a 250 metros.

Será entonces la segunda vez que el TC llegue a la ciudad y la primera con todos los autos de la nueva generación, ya que el triunfo en el 2019 fue para Matías Rossi, con un Ford Falcón.