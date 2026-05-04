Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos. 

El acusado está ligado a "Jija" Avejera, exjefe de la barra de Newell's condenado a perpetua y relacionado por investigadores a la banda Los Menores

Un joven de 25 años fue imputado como uno de los presuntos autores del homicidio de Mario Fernández, ocurrido en enero de 2025 en la zona oeste de Rosario. La víctima, conocido como " Marito Pino" , era cercano al clan Cantero y su asesinato fue parte de una saga de crímenes de personas vinculadas a Los Monos .

Matías Maximiliano Castañeda quedó en prisión preventiva al ser acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía lo ubicó en la escena del crimen ocurrido el 21 de enero de 2025 en Rivero al 5700, como quien condujo el auto del cual se bajó el gatillero que disparó contra la víctima. En sus antecedentes el imputado aparece como ladero de un ex jefe de la barra brava de Newell's.

Marito Pino Fernández tenía 42 años y era oriundo del barrio Las Flores. Allí había formado parte de las primeras líneas de la banda Los Monos, trama en la que terminó preso al ser condenado como autor de un homicidio ocurrido en mayo de 2001. Tras 15 años en prisión se mantuvo alejado de las novedades policiales hasta fines de 2023, cuando su nombre apareció en un mensaje amenazante en un cartel hallado luego del ataque a una comisaría.

Imputado por el crimen

Matías Castañeda tenía pedido de captura como uno de los sospechosos de participar del asesinato de Mario Fernández. En ese contexto el pasado 23 de abril fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) cuando iba en moto por Francia al 4700.

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El viernes pasado el fiscal Ignacio Hueso, a cargo de la investigación del crimen de Fernández, le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor. La juez Luciana Vallarela confirmó que quedará en prisión preventiva por un año.

El fiscal Hueso ubicó a Castañeda como el conductor del Ford Ka que el 21 de enero de 2025 apareció en Rivero al 5700, donde Fernández estaba en la vereda. De ese vehículo, reconstruyó el investigador, se bajó el gatillero que se dirigió a la víctima y comenzó a dispararle. Minutos después el auto utilizado en el ataque fue descartado en Francia al 4500, cerca de un domicilio vinculado a Castañeda y de donde finalmente fue detenido.

Jija y Los Menores

Castañeda ya había estado detenido en marzo de 2024 por su presunta vinculación a una causa por la que terminó desligado. En ese entonces fue aprehendido como sospechoso de atentar contra un colectivo de la línea 130, hecho que se investigó como un acto de intimidación pública. Lo que llamó la atención al momento de su aprehensión fue que llevaba seis cartuchos calibre 9 milímetros con la inscripción "PSF" de la Policía de Santa Fe.

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En esa oportunidad Castañeda había sido vinculado por los investigadores a Emiliano "Jija" Avejera, un ex referente de la barra brava de Newell's. Jija cumple condena por dos homicidios, entre ellos el de Jonathan Funes, hermano del narco Alan Funes, crimen por el que fue sentenciado a prisión perpetua. Hasta su detención en 2018 algunas fuentes lo vinculaban a Los Monos, pero en el último tiempo lo ligan a la emergente organización "Los Menores".

En esa línea es que aparece un posible contexto del asesinato de Mario Fernández, ligado a Los Monos, una de las organizaciones criminales que perdió cierto poder a medida que Los Menores lo ganaron. Desde un principio distintas fuentes atribuyeron la instigación del crimen al presunto jefe de esta organización, el todavía prófugo Matías Gazzani. Todo en el marco de una disputa tensionada por la reconfiguración del esquema criminal rosarino que se acentuó desde fines de 2023.

Marito y Los Monos

En tanto, Mario Alberto Fernández, conocido como Marito Pino por su segundo apellido, fue perfilado tras su asesinato como uno de los primeros miembros de la banda Los Monos. Era sobrino de Juan Carlos "Mono Grande" Fernández, uno de los fundadores de la gavilla junto a Ariel "Viejo" Cantero. En la ya prehistórica disputa que la organización oriunda de la zona sur de Rosario mantuvo con Los Garompa, a principios de los 2000, se inscribe uno de los homicidios atribuidos a "Marito". Se trata del crimen de Sergio Rivero, de 28 años, ocurrido el 26 de mayo de 2001 en un potrero del barrio Las Flores, hecho por el que Fernández cumplió condena a 15 años de prisión.

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Tiempo después, cuando parecía haberse disipado entre los protagonistas del mapa criminal local, fue nombrado en un cartel que apareció tras la balacera a la comisaría 19ª ocurrida el 27 de diciembre de 2023. "Mario Pino dejá de batir la cana. Plantate gil", decía la misiva que en la jerga lo incriminaba como delator. Sin embargo no había investigaciones en su contra.

Tampoco las había cuando en enero de 2025 fue asesinado a tiros. Su final pudo inscribirse en una saga de crímenes ocurrida entre fines de 2024 y los primeros meses del año pasado que tuvo como víctimas a varias personas ligadas a Los Monos. Entre ellas todas personas vinculadas también a la barra brava de Rosario Central: Samuel Medina, Andrés "Pillín" Bracamonte, Juan "Chicha" Ferreyra, Gustavo Bovio y Juan Domingo "Cascarita" Ramírez.