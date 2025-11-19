La Capital | Policiales | hermano

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El homicidio sucedió en la casa donde ambos convivían. En ese mismo lugar, la semana pasada habían sido apuñalado otro hermano

19 de noviembre 2025 · 07:33hs
Crimen en Villa Gobernador Gálvez. La casa donde mataron a Ramón Aranda. Su hermano quedó detenido como sospechoso

Foto: Policía de Santa Fe.

Crimen en Villa Gobernador Gálvez. La casa donde mataron a Ramón Aranda. Su hermano quedó detenido como sospechoso

Un nuevo crimen se produjo en el departamento Rosario. Un hombre de 50 años fue asesinado de una puñalada en el cuello el martes a la noche en su casa de Villa Gobernador Gálvez y por ese homicidio la Policía detuvo a su hermano como sospechoso, quien habría brindado una declaración que no coincidía con lo que manifestó una vecina de la víctima. El homicidio trascendió alrededor de las 20 de ayer y ocurrió en Lisandro de la Torre al 600 de la vecina ciudad.

La víctima fue identificada como Ramón Rodolfo Aranda. La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que solicitaba colaboración por una situación de urgencia médica. Pero cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron a la vivienda en cuestión se encontraron con un hombre tirado en el suelo y con una herida cortante en el cuello. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) ya estaba en el lugar y constató que la víctima había fallecido debido a esa lesión en el cuello.

Los efectivos entonces procedieron a tomarle declaración a un hermano de Ramón, presente en el lugar del crimen. Reinaldo le contó a los policías que convivía con Ramón en ese inmueble, y que ayer se había retirado de la casa alrededor de las 3 de la tarde. Dijo que Ramón se quedó en la vivienda y que al regresar, alrededor de las 19, encontró a su hermano tirado en el piso y ensangrentado. Por eso llamó al Sies.

Por qué sospecharon del hermano de la víctima

Fuentes oficiales consignaron que una primera sospecha apareció cuando los efectivos entrevistaron a una vecina de los Aranda. La mujer refirió que Reinaldo, al menos en la franja horaria entre las 15 y las 19, Reinaldo no se habría retirado de la casa. Ante esa versión contraria a la que declaró el hermano de la víctima, los agentes se comunicaron con el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó que Reinaldo quede detenido como sospechoso por el crimen de su hermano.

>> Leer más: Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Además, el fiscal ordenó otras medidas de rigor en estos casos como la intervención de la Policía de Investigaciones, relevamiento de cámaras y entrevistas a testigos. Además, el cuerpo de la víctima fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Por razones de jurisdicción interviene la seccional 29ª.

Antecedente en la misma familia

La misma zona donde ocurrió el crimen de Ramón Aranda, por el que está detenido un hermano de la víctima, fue escenario la semana de otro violento episodio que tuvo como protagonistas al mismo grupo familiar, evidentemente envuelto en una disputa de larga data. El jueves 13 de noviembre sufrió graves heridas al ser apuñalado Roberto Aranda, quien sufrió múltiples lesiones por arma blanca en rostro y cuello y permanece internado en el Hospital Provincial de Rosario. Por ese incidente no hay detenidos hasta el momento y su investigación como tentativa de homicidio está a cargo de la fiscal María de los Angeles Granatto

