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Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

El gobierno de Santa Fe anunció una resolución que durará 18 meses luego de la muerte de Damián López en el marco de la final de la Liga Cañadense

30 de junio 2026 · 11:22hs
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El policía de Roldán fue agredido este domingo y falleció al día siguiente.

El policía de Roldán fue agredido este domingo y falleció al día siguiente.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia anunció este martes una grave sanción disciplinaria después del homicidio del policía Damián López. Al margen del desarrollo de la causa penal con dos detenidos, Cremería de Carcarañá corre riesgo de desafiliación y jugará a puertas cerradas por un año y medio como consecuencia de este episodio.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, confirmó que la sanción se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. "Para nosotros es un hecho gravísimo. Tenemos que sentar un precedente con todo esto", argumentó.

Por un lado, el funcionario expresó las condolencias del gobierno provincial con la familia del oficial que trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán y con toda la fuerza. Al mismo tiempo, hizo un llamado de atención sobre otros conflictos previos en el fútbol regional: "Venimos notando un comportamiento bastante violento en diferentes lugares, tanto de hinchada como jugadores. Todos tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando".

¿Qué sanción le aplicaron a Cremería tras la muerte del policía?

La resolución firmada este martes indica que Cremería no podrá permitir el ingreso del público a sus instalaciones durante los próximos 18 meses. Sus hinchas tampoco podrán entrar a ver los partidos de visitante en ese plazo, de acuerdo a la decisión anunciada durante una rueda de prensa en Rosario.

Velázquez detalló que el club de Carcarañá sólo podrá llevar a sus futbolistas, el cuerpo técnico y dos delegados cuando juegue en otra cancha. Es decir, tampoco contará con el apoyo de sus hinchas en esa instancia.

>> Leer más: Angelini: "Vamos a poner tras las rejas a todos los que participaron del asesinato del policía en Carcarañá"

El funcionario aclaró que la prohibición se aplicará tanto para la primera división como para la reserva del equipo rojinegro. La sanción se dio a conocer luego de una reunión entre representantes de la institución y autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Finalmente, el coordinador provincial reconoció que Cremería puede llegar a quedar desafiliado de la Liga Cañadense como consecuencia de los disturbios que derivaron en el asesinato del policía de 35 años. "Entiendo que es una de las posibilidades, eso es responsabilidad de la liga. Nosotros le sugerimos que tome una medida drástica respecto de la institución que acompañe nuestra decision y tomaron nota", puntualizó.

Alerta por la violencia en las ligas de fútbol regionales

Eduardo Damián López falleció este lunes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario. El día anterior había sufrido lesiones gravísimas en el cráneo como resultado de una agresión registrada tras la final regional que coronó a Sportivo Las Parejas como campeón de visitante.

Las primeras 24 horas de investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) concluyeron con la captura de dos sospechosos de 35 años en Carcarañá y Correa. A la espera de la audiencia imputativa, uno de los representantes del gobierno santafesino remarcó: "Creo que se va a llegar a fondo. Los que han cometido este homicidio tienen que pagar como corresponde. Podría haberle pasado a cualquiera y le pasó a un policía".

Velázquez subrayó que la muerte del oficial está directamente vinculada a la violencia en el fútbol. "Esto no fue un hecho de vandalismo, pasó dentro de las instalaciones del club. No fue en la calle ni en una persecución", aseveró.

El coordinador provincial se hizo cargo de resolver el problema a nivel general y pidió que asuman la misma responsabilidad los dirigentes de los clubes, así como los miembros de municipios y comunas. En este sentido, recordó: "Todos los fines de semana recibimos informaciones de jugadores que se pelean o se patean la cabeza, hechos desagradables. Esto tiene que ser un antes y un después".

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