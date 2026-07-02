Argentino: Leonardo Acoglanis busca su revancha después de tres años

El director técnico decidió tomar las riendas del plantel para tratar de sacarlo del fondo de la tabla en la Primera C. Ya estuvo en 2023.

Leonardo Acoglanis: El Toto es el nuevo entrenador de Argentino para afrontar el segundo semestre de la Primera C.

Leonardo Acoglanis volvió a Argentino para disputar el segundo semestre de la Primera C . El Toto pegó la vuelta a la institución de barrio Sarmiento después de tres años. En 2023, el técnico estaba al frente del equipo que venía puntero de la Primera D y, tras la decisión de la comisión, debió alejarse para buscar nuevos horizontes.

La confirmación del nuevo entrenador ya estaba instalada el domingo, cuando el técnico fue a ver al Salaíto ante Unión de Arroyo Seco por la Copa Santa Fe. Al día siguiente, la institución anunció el cierre del ciclo de la dupla interina formada por Ricardo Moreira y Lisandro Ríos, quienes volverán a desempeñarse en las divisiones inferiores.

Con un presente muy preocupante en lo futbolístico, Argentino volvió a ser noticia y esta vez fue para presentar al nuevo cuerpo técnico comandado por Acoglanis. El entrenador tendrá el desafío de levantar a un equipo que lucha por zafar de los últimos puestos de la Zona A y no descender de categoría.

En la presente temporada, el club confirmó con los servicios de José Previti desde el arranque de la temporada y, tras los malos resultados, decidió despedirlo. Después, la comisión confirmó a la dupla técnica de inferiores compuesta por Ricardo Moreira y Lisandro Ríos para reemplazar al técnico despedido.

Trabaja pensando en Cambaceres

La llegada del Toto y su cuerpo técnico se dio rápidamente tras la dura derrota por goleada que sufrió el equipo en su visita a Juventud Unida por 3 a 0. Tras esa caída, el Albo quedó en el puesto 12 con 15 unidades y un punto arriba de J. J. Urquiza, último con 14 en la Zona A.

El debut de Leonardo Acoglanis será este sábado a las 15, cuando el Salaíto reciba a Defensores de Cambaceres por la fecha 18 segunda de las revanchas.