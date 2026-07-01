Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Uno de sus compañeros contó que vivió sus últimas horas “en paz. Estuvo pintando, se acostó y ya no se levantó”

Cualquiera que haya transitado su adolescencia entre las décadas de 1980 y 1990 escuchó aquella canción miles de veces. Era fácil identificarla: el estribillo repetía incansablemente "Loco Mía" sobre una base de ritmo machacón, como dirían los españoles, y sus intérpretes eran cuatro muchachos de prendas brillantes, hombreras, zapatos en punta y grandes abanicos que maniobraban con destreza. Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía, falleció a los 58 años en su casa de Viladecans, en la provincia de Barcelona.

Xavier Font, otro de los miembros originales de Loco Mía, contó que Manolo Arjona disfrutó de sus últimas horas “en paz. Estuvo pintando, se acostó y ya no se levantó”.

Arjona había nacido y se había criado junto a sus nueve hermanos en Viladecans, un pequeño pueblo que empezó a crecer demográficamente durante la década de 1960 y recién entonces superó los diez mil habitantes. Se mudó a Ibiza y su mundo cambió radicalmente. "Me pareció otro planeta. Yo venía de un pueblo pequeño, donde tenía que ocultar mi identidad sexual. Y en la isla si eras un chico e ibas con falda no te miraba nadie. Fue un cambio salvaje”, aseguró.

Se puso de novio con Xavier Font, y con Luis Font y Gard Passchier acostumbraban ir a bailar a la discoteca Ku con ropa muy llamativa que ellos mismos diseñaban. Finalmente fueron contratados por la disco para subir cada fin de semana al escenario con sus atuendos. Hasta que los descubrió el cazatalentos José Luis Gil y se lanzaron como grupo musical.

El éxito de su disco debut, de noviembre de 1989, fue rotundo e instantáneo, tanto en España como en muchos rincones del mundo, como Chile, México y Argentina. En diez países fue disco de oro, con éxitos como "Loco Mía" y "Rumba, samba, mambo".

Su primera gira internacional comenzó en Buenos Aires, en 1990, donde hicieron un show en el Broadway y estuvieron dos veces en "Hola, Susana". Luego visitaron Córdoba, Villa Carlos Paz, Bell Ville, y en 1990 volvieron a Argentina para dar dos shows en el Teatro Gran Rex.

Después del éxito mundial llegaron los conflictos internos, cambios de integrantes y disputas por el control artístico y comercial del grupo, además de problemas relacionados con drogas y acciones judiciales. Loco Mía se disolvió en 1992 y cada uno tomó su camino. Los intentos por reunir a la banda no prosperaron, incluso después de que en 1999 lanzaran un simple (del que también participó Manolo Arjona) y visitaran nuevamente el set televisivo de Susana Giménez.

El nombre de Loco Mía (y la infaltable canción que los hizo mundialmente famosos) reapareció en 2024, cuando la plataforma de streaming Netflix estrenó "Disco, Ibiza, Locomía".