La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones

La ciudad será sede de la 10ª edición del encuentro que reúne a productores de las industrias creativas. Se realizará del 2 al 4 de octubre en la Estación Fluvial

Rosario vuelve a ser celebrar la Feria del Centro y ya están abiertas las convocatorias para participar . La ciudad será nuevamente el punto de encuentro de productores y productoras de las industrias creativas de la región en la 10ª edición un evento, que busca fortalecer la circulación, comercialización y visibilización de la producción cultural.

La convocatoria está dirigida a proyectos de Diseño —indumentaria, accesorios, complementos, joyería, orfebrería, objetos utilitarios o decorativos y arte impreso— y al sector Editorial, para publicaciones en soporte papel. Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 31 de julio.

Organizada por los organismos de Cultura de los Gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones , la décima edición de la Feria del Centro se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026 en la Estación Fluvial de Rosario, a metros del Monumento Nacional a la Bandera. En esta oportunidad participarán 180 expositores y expositoras, que contarán con un espacio gratuito de exhibición y comercialización.

>> Leer más: Culminó la exitosa edición de la Feria del Centro 2023 de diseño

Cómo inscribirse en la convocatoria

La convocatoria permanecerá abierta desde el 1 hasta el 31 de julio de 2026, inclusive. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción correspondiente en este link y presentar la documentación requerida según las bases y condiciones de participación en este link.

Podrán participar personas físicas y personas jurídicas de la provincia de Santa Fe, mayores de 18 años, nacidas en la provincia o con una residencia comprobable en la provincia no menor a 3 años.

Los resultados de la selección serán publicados durante la semana del 18 de agosto de 2026 a través de los canales oficiales del Ministerio de Cultura de Santa Fe y de la Feria del Centro. Además, los proyectos seleccionados contarán con instancias de capacitación previas a la realización de la feria, orientadas al fortalecimiento de sus emprendimientos y estrategias de comercialización.