Corach sobre la amenaza de balacera a una escuela: "No se trata de un loquito suelto"

"Los mensajes decían que los chicos no estuvieran en la puerta de la escuela porque iban a tirotear"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe analizó: “Esto no es obra de un lunático encerrado en una habitación. No se trata de un loquito suelto, pero tendremos que convivir con esto mientras la justicia no pueda encontrar a los responsables de toda esta campaña”.