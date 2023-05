"Los mensajes decían que los chicos no estuvieran en la puerta de la escuela porque iban a tirotear"

La directora de la escuela Leónidas Gambartes, ubicada en Paraguay al 1200, recibió este domingo amenazas en su celular. La institución no dictó clases este lunes. Tampoco la Mariano Moreno, ubicada al lado

La escuela Leónidas Gambartes no dicta clases este lunes luego de haber recibido una amenaza en la que se advertía que iba a ser blanco de una balacera. La directora de la institución, Gabriela Andrade, fue quien recibió la intimidación en su teléfono celular. Visiblemente conmovida por lo que le tocó vivir, describió cómo fue la secuencia de hechos que terminaron con la suspensión de clases no sólo en ese establecimiento, sino también en la escuela vecina de la misma cuadra, la primaria Mariano Moreno. Dijo que tras recibir los mensajes por WhatsApp no pudo dormir en toda la noche.