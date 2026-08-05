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La ilusión de Central y Newell's: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

El partido decisivo de la Liga Profesional se disputará el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El horario todavía no fue definido.

5 de agosto 2026 · 16:12hs
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El Estadio Único de La Plata

El Estadio Único de La Plata, escenario de la final del Clausura 2026.

El comité ejecutivo de la Liga Profesional resolvió este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata, con horario aún por confirmar. Por supuesto que a pesar de las dificultades, la gran ilusión de los equipos rosarinos, Central y Newell's, es jugar ese partido.

El encuentro se jugará a partido único y en campo neutral, tal como establece el formato de la competencia para su instancia decisiva.

El Clausura cuenta con dos zonas de 15 equipos y una fase regular de 16 jornadas. Newell's está en la zona A y Central juega en la zona B, con el clásico previsto para la octava fecha (programada para el fin de semana del domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito).

Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los cuartos y las semifinales también se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.

En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el estadio platense, independientemente de quiénes alcancen el partido por el título.

En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.

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El campeón del Clausura a la Libertadores

El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones.

Con la fecha y la sede ya establecidas, la Liga Profesional deberá definir próximamente el horario y las condiciones para la distribución de entradas entre los dos clubes finalistas.

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