El hincha de Newell's regresa a las rutas con un importante apoyo

La hinchada Rojinegra podrá acompañar al equipo en la presentación por la Copa Argentina en un momento complicado que transita en la Liga Profesional

Con un presente crítico en lo futbolístico, pero después de una victoria importante y necesaria el último fin de semana ante Gimnasia de Mendoza en el Coloso del Parque, los simpatizantes Leprosos volverán a copar las rutas, esta vez para el debut de Copa Argentina frente a Acassuso, por 32avos de final de Copa Argentina.

Sorprendió en el momento que salieron a la venta las entradas por el bajo costo, ya que el valor era de 60 mil pesos. Es decir que el viaje ida y vuelta costaba apenas 10 mil pesos al hincha. Esto tiene que ver porque por primera vez se hicieron cargo privados de solventar el costo del traslado.

Se pudieron completar más de treinta micros para que el hincha Rojinegro acompañe al equipo que dirige Frank Kudelka , algo que no ocurría desde 2013. Cabe recordar que el último encuentro en los que la hinchada de Newell's pudo acompañar al equipo fue el 15 de septiembre de 2025, ante Belgrano y por los cuartos de final de la edición anterior del certamen.

La gente que viaja está citada para el domingo, a las 10, en el Coloso del Parque , y de allí comenzará la caravana rumbo a Rafaela. Por supuesto que habrá un celoso operativo a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Se esperan cerca de 10 mil hinchas de la Lepra en Rafaela.

Los datos de la venta de entradas

Los que no hayan adquirido la entrada con pasaje, tendrán la posibilidad de comprar el boleto para poder estar en el choque ante Acassuso el próximo sábado de 11 a 18 y el domingo de 9 a 15, en la boletería 6 del estadio Marcelo Bielsa. Un dato importante es que no se venderán entradas en Rafaela para ninguna de las dos parcialidades.

Los pibes del sub-20: amistoso y regreso

Con la presencia de Facundo Guch y Jerónimo Gomez Mattar, la selección sub-20, dirigida por Diego Placente, disputará un encuentro amistoso a las 11 ante Estados Unidos. El partido, que se jugará en el predio de Ezeiza, será transmitido por LPF Play y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.

Tras el amistoso, los dos juveniles Rojinegros pegarán la vuelta a Rosario y el sábado por la mañana se sumarán al plantel profesional para enfrentar la última práctica previa al partido por Copa Argentina y el viaje a Rafaela.