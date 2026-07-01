Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hubo once allanamientos, se secuestró dinero, drogas y celulares. El asesinato ocurrió el 5 de abril y el cuerpo apareció dentro de una heladera en una zanja

Tras realizar once allanamientos en Funes y Roldán, se logró la detención de dos personas vinculadas al homicidio de Ramiro Nast . El cuerpo del joven de 23 años fue hallado el 5 de abril en la zona de Tomás de La Torre y Paysandú, cerca del arco Country Club de Funes. El cadáver estaba dentro de una heladera tirada en una zanja. Por el hecho, hay hasta el momento un solo detenido.

Luis Fernando V., de 29 años, era la única persona tras las rejas por el caso. Ahora, ya son tres. Un hombre de 26 años y una mujer de 44 fueron detenidos en las últimas horas. En el marco de los procedimientos, se secuestraron además otros elementos de interés para la causa. Los operativos estuvieron a cargo la Policía de Investigaciones bajo la supervisión judicial de la fiscal Mercedes Banchio.

La Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Investigaciones comenzó la investigación a partir del homicidio de Nast, ocurrido en abril pasado en Funes. Durante la pesquisa se obtuvo información que permitió detectar presuntas maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Avanza la investigación

A partir de esos elementos se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Microtráfico, que impulsó una investigación específica y solicitó los allanamientos que finalmente se realizaron en calles Tomás de la Torre al 5400 (cuatro domicilios), Bouchard al 1200, Brandsen al 5300, Paysandú al 1700, Villaguay al 1600, Hipólito Yrigoyen al 1400, y Esquiú al 2000 en la ciudad de Funes; mientras que el restante se llevó a cabo en J. J. Valle al 300 de la localidad de Roldán.

Como resultado de las medidas judiciales fueron detenidos Mauro Ezequiel B. de 26 años, y Paola Natalia R. (44). Asimismo se secuestraron 28 teléfonos celulares; un DVR; cuatro balanzas; 29,7 gramos de cocaína; 0,3 gramos de marihuana; recortes utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación.