La Capital | Policiales | Funes

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hubo once allanamientos, se secuestró dinero, drogas y celulares. El asesinato ocurrió el 5 de abril y el cuerpo apareció dentro de una heladera en una zanja

1 de julio 2026 · 13:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Efectivos desplegados en uno de los allanamientos en Roldán.

Efectivos desplegados en uno de los allanamientos en Roldán.

Tras realizar once allanamientos en Funes y Roldán, se logró la detención de dos personas vinculadas al homicidio de Ramiro Nast. El cuerpo del joven de 23 años fue hallado el 5 de abril en la zona de Tomás de La Torre y Paysandú, cerca del arco Country Club de Funes. El cadáver estaba dentro de una heladera tirada en una zanja. Por el hecho, hay hasta el momento un solo detenido.

Luis Fernando V., de 29 años, era la única persona tras las rejas por el caso. Ahora, ya son tres. Un hombre de 26 años y una mujer de 44 fueron detenidos en las últimas horas. En el marco de los procedimientos, se secuestraron además otros elementos de interés para la causa. Los operativos estuvieron a cargo la Policía de Investigaciones bajo la supervisión judicial de la fiscal Mercedes Banchio.

La Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Investigaciones comenzó la investigación a partir del homicidio de Nast, ocurrido en abril pasado en Funes. Durante la pesquisa se obtuvo información que permitió detectar presuntas maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Leer más. Funes: confirman el homicidio de Ramiro Nast y detienen a un sospechoso

Avanza la investigación

A partir de esos elementos se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Microtráfico, que impulsó una investigación específica y solicitó los allanamientos que finalmente se realizaron en calles Tomás de la Torre al 5400 (cuatro domicilios), Bouchard al 1200, Brandsen al 5300, Paysandú al 1700, Villaguay al 1600, Hipólito Yrigoyen al 1400, y Esquiú al 2000 en la ciudad de Funes; mientras que el restante se llevó a cabo en J. J. Valle al 300 de la localidad de Roldán.

Como resultado de las medidas judiciales fueron detenidos Mauro Ezequiel B. de 26 años, y Paola Natalia R. (44). Asimismo se secuestraron 28 teléfonos celulares; un DVR; cuatro balanzas; 29,7 gramos de cocaína; 0,3 gramos de marihuana; recortes utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación.

Noticias relacionadas
Obras de la EPE en Funes y Pérez

El gobierno provincial abre la billetera para Funes y Pérez con obras de la EPE

Crimen del policía en Carcarañá: dolorosa despedida de familiares y sus compañeros de la fuerza.

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Nuevo imputado por el crimen de Pillín Bracamonte, más de 25 años jefe de la barra de Central. 

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Micaela Albornoz tiene 32 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 24 de junio. 

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Lo último

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Sony deja de vender los videojuegos de PlayStation en formato disco: solo serán digitales

Sony deja de vender los videojuegos de PlayStation en formato disco: solo serán digitales

Antonio Birabent y Tiago Galíndez llegan a Rosario tras agotar el Berlín de Buenos Aires

Antonio Birabent y Tiago Galíndez llegan a Rosario tras agotar el Berlín de Buenos Aires

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

La tarifa social se mantiene pero cambia el cálculo para aplicarlo y quién lo cubre. Las provincias y los municipios, ante un desafío nuevo

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Ovación
El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: No merecía terminar así
Mundial 2026

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: No merecía terminar así

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

El presidente de Cabo Verde confía en un batacazo ante Argentina: Vamos a ganar 1-0

El presidente de Cabo Verde confía en un batacazo ante Argentina: "Vamos a ganar 1-0"

Policiales
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

La Ciudad
Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo
La Ciudad

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

La fiesta de Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos y gastronomía

La fiesta de Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos y gastronomía

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes
Policiales

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas
La Ciudad

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea
Policiales

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones"

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: Cumplimos con la palabra
Política

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: "Cumplimos con la palabra"

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Política

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió
Información General

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió

La historia del hombre que sobrevivió a dos desastres naturales en Venezuela
Información General

La historia del hombre que sobrevivió a dos desastres naturales en Venezuela

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela
Información General

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos
La Ciudad

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos
Política

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo
La Región

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe
Turismo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días
Infromación General

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días